Rickard Hugg sågar Skellefteås insats i första perioden.

Foto: TV4/Skärmdump & Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Först hyllades Joel Lundqvist i Scandinavium innan det var dags för nedsläpp mellan Frölunda och Skellefteå.

Då var det hemmalaget som fick den bästa starten och också kunde ta ledningen. Frölunda fick ett straffslag efter sju minuters spel och det var Samuel Fagemo som förvaltade straffen. Han stod då för en finurlig dragning när han gick hela vägen runt Strauss Mann och lade in pucken vid bortre stolpen.

– Tidigare straffar har jag satt den högt så nu tänkte jag att han hade scoutat mig lite och då tog jag den långa vägen i stället, säger Fagemo till TV4.

Rickard Hugg sågar Skellefteå: "Så jävla dåliga"

1-0 till Frölunda stod sig också efter 20 minuters spel. Skellefteås Rickard Hugg var då rejält missnöjd med lagets insats under första perioden. Hugg var kritisk mot hur Skellefteå uppträdde i Göteborg.

– Jag tycker att vi är så jävla dåliga. Vi förlorar närkamper, spelar fast oss i egen zon. Vi måste kunna klara av att spela bort deras forecheck bättre. Forwards måste hjälpa backarna lite mer och vi måste snacka mer. Nu känns det som att vi sätter våra backar i skiten. Kvalitén är inte alls där det måste vara, vi behöver vara skarpare, säger Rickard Hugg till TV4.

Vill inte använda ceremonin som ursäkt: "Kan inte vara en bortförklaring"

Båda lagen fick vänta länge innan matchen kom igång på grund av hyllningsceremonin för Joel Lundqvist. De fick då sitta i full utrustning i cirka 40 minuter innan matchen startade. Det vill dock Rickard Hugg inte använda som ursäkt för lagets svaga start.

– Vi måste komma ut mer redo, jag tycker att vi sitter fast lite i båset. Det kan inte vara en bortförklaring. Vi har varit med om hyllningar tidigare och kommer vara med och det framöver också. Vi får gå in här i pausen, samla oss och prata igenom vad vi behöver göra bättre, säger Hugg.

Fredrik Söderström menade att Huggs ilska var "uppfriskande".

– Jag är beredd att hålla med honom. Det är inte alls det där Skellefteå som jag hade förväntat mig. Det är Frölunda som får diktera villkoren, säger TV4-experten i studion.

Efter Rickard Huggs sågning vaknade Skellefteå till liv och vände på matchen. Först kvitterade Victor Stjernborg till 1-1 och därefter tog bortalaget också ledningen när Pär Lindholm styrde in 1-2 i powerplay. Bara ett par minuter senare kvitterade dock Samuel Johannesson för Frölunda.

Matchen pågår!