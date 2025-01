Backen om framtiden: ”Snackar och känner efter”

Pontus Näsén har ett utgående kontrakt med MoDo.

Parterna för en diskussion om en fortsättning.

– Jag och ”Hinken” har pratat lite, vi snackar och känner efter, säger Näsén till Örnsköldsviks Allehanda.

Pontus Näsén.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Pontus Näsén är en av tio spelare med utgående kontrakt i MoDo.

Parterna diskuterar nu ett fortsatt samarbete med varandra, berättar backen för Örnsköldsviks Allehanda.

Pontus Näsén har kopplats samman med Linköping

MoDo-backen har tidigare under säsongen kopplats samman med en flytt till Linköping, där Expressen rapporterade i början av december att SHL-konkurrenten lämnat ett bud till backen.

Något beslut kring sin framtid har Näsén emellertid inte tagit, då fokus ligger på att hålla MoDo kvar i SHL.

– Jag har haft annat att tänka på de senaste fyra-fem månaderna. Vi diskuterar och pratar, men jag lägger inte så mycket fokus på det nu – det känns viktigare att vi vinner och håller oss kvar, säger Näsén.

Den 28-årige backen har denna säsong noterats för tio poäng (1+9) på 31 matcher för MoDo. Sedan årsskiftet har istiden sjunkit för backen, som under 2025 snittat strax under åtta minuter per match. Innan årsskiftet spelade Näsén nära 16 och en halv minut per match.