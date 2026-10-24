Jansson: Han är SHL:s bästa back

Det var aldrig något snack i Västerbotten-derbyt. Skellefteå var både en, två och tre storlekar för stora för Björklöven .

Att det var de regerande mästarna mot nykomlingarna syntes också på isen. Det är klasskillnad på spelarna och på organisationerna just nu. Det är ett Skellefteå som inte riktigt har nått sin högsta nivå ännu, men som ändå ser ohyggligt bra ut när allt stämmer.

Mycket tack vare deras fenomenala backspel.

En av spelarna de har att tacka för det är Pontus Johansson. För han är faktiskt inget annat än fenomenal just nu. Trots att han hade ett magiskt slutspel känns det som att vi har pratat alldeles för lite om honom. Kanske är det för att det är lite mediaskugga i Skellefteå, kanske är det för att han hamnar bakom Jonathan Pudas .

Cool resa för Pontus Johansson

Jag hade honom som tvåa när vi på Hockeysverige rankade samtliga backar inför den här säsongen , bakom nämnda Pudas. Och nu vetetusan om jag inte hade lagt honom som etta.