Jansson: Han är SHL:s bästa back
261024 Skellefteås Pontus Johansson under ishockeymatchen i SHL mellan Björklöven och Skellefteå den 24 oktober 2026 i Umeå. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN / COP 230 / JH0106
Foto: BILDBYRÅN
SHL

Jansson: Han är SHL:s bästa back

Publicerad 24 oktober 2026 17:33
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
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I det första Västerbotten-derbyt för säsongen var det klasskillnad. Återigen var Pontus Johansson en av planens giganter – och nu är det dags att vi pratar om honom som en av, om inte den, bästa backen i ligan.

Det var aldrig något snack i Västerbotten-derbyt. Skellefteå var både en, två och tre storlekar för stora för Björklöven.

Att det var de regerande mästarna mot nykomlingarna syntes också på isen. Det är klasskillnad på spelarna och på organisationerna just nu. Det är ett Skellefteå som inte riktigt har nått sin högsta nivå ännu, men som ändå ser ohyggligt bra ut när allt stämmer.

Mycket tack vare deras fenomenala backspel.

En av spelarna de har att tacka för det är Pontus Johansson. För han är faktiskt inget annat än fenomenal just nu. Trots att han hade ett magiskt slutspel känns det som att vi har pratat alldeles för lite om honom. Kanske är det för att det är lite mediaskugga i Skellefteå, kanske är det för att han hamnar bakom Jonathan Pudas.

Cool resa för Pontus Johansson

Jag hade honom som tvåa när vi på Hockeysverige rankade samtliga backar inför den här säsongen, bakom nämnda Pudas. Och nu vetetusan om jag inte hade lagt honom som etta.

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Den här artikeln handlar om:

Skellefteå AIKKrönikorPontus JohanssonIF Björklöven