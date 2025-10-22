Ett nytt utspel från Malmös Johan Ivarsson får Pierre Johnsson att ilskna. Samtidigt bekräftar Skellefteås assisterande tränare att Emil Djuse inte följer med på bortaturnén.

– Det ska bli jävligt roligt att åka ned och möta Malmö igen, säger 41-åringen till Norran.

Pierre Johnsson, Skellefteå, samt Johan Ivarsson, Malmö. Foto: Bildbyrån (montage).

Attacken av Johan Ivarsson, svaret från Jonathan Pudas, avstängningen för Janne Kuokkanen.



Vid det här laget är det nog ingen som missat de heta känslor som följde lördagens möte mellan Skellefteå och Malmö. Men ännu är det inte över.



Efter att Ivarsson, i en intervju med Hockeynews under tisdagen, stått kvar vid sin åsikt om att laget från Västerbotten gnäller och förstärker, bekräftar nu Pierre Johnsson att Emil Djuse missar helgens matcher. Detta efter att han blivit groggy i samband med den smäll Ivarsson då tog upp.



– Vi kommer att vila honom denna veckan så han får följa de stegen som ska följas. Han är inte spelbar för oss just nu, säger Skellefteå-tränaren till Norran och fortsätter:

– Jag tycker att det är tråkigt för honom och för oss, för jag tycker att han hade hittat sitt spel just innan skadan och är en viktig spelare för oss.

Svarar på nya utspelet: ”Mycket tändvätska”

Johan Ivarsson menar, i sin nya intervju, att Djuse inte skyddade sig i situationen som uppstod kort efter att Janne Kuokkanen fått matchstraff för en huvudtackling. Det hela får Pierre Johnsson att ilskna.



– Just det… Förstärker ja… Det ska bli jävligt roligt att åka ned och möta Malmö igen när det blir dags för det. Vi har fått otroligt mycket tändvätska inför den matchen, så det ska bli kul, säger han till Norran.



Skellefteå ställs mot Färjestad, på bortaplan, under torsdagen. Därefter dröjer det till 22 november innan man ställs mot Malmö, nere i Skåne.



– Det är så varenda gång man är här uppe. Det är gnäll, gnäll, gnäll, både från spelare och ledare och läktare. Det är patetiskt. Tyvärr faller vi in i det och det bir lite frustration, var några av orden som Johan Ivarsson använde sig av i TV4 efter 1–5-förlusten mot Skellefteå.

