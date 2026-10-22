Petter Rönnqvist är kritisk mot Calle Järnkroks spel.

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Brynäs åkte på en ny uddamålsförlust i kvällens bortamatch mot Örebro Hockey . Det var framför allt offensiven som inte kom upp i nivå då de endast lyckades näta två gånger i 3-2-förlusten. Ett av målen kom då också i spel sex-mot-fyra med 29 sekunder kvar att spela.

Petter Rönnqvist menade att Brynäs inte har tillräckligt bra bredd på forwardssidan. Enligt TV4-experten är det inte tillräckligt många som levererar bakom Jakob Silfverberg , Johan Larsson och Kieffer Bellows .

– Brynäs har bara en kedja som presterar och som man vet presterar. De har den här förstakedjan med Silfverberg i spetsen samt Larsson och Bellows. De är riktigt vassa, men de är för ensamma, säger Rönnqvist efter kvällens match.

Första poängen för Calle Järnkrok: "Problematiskt"

Någon som ännu inte har fått spelet att lossna än är stjärnvärvningen Calle Järnkrok som fortfarande står kvar på noll mål under hösten.

– En sådan som Järnkrok, hur länge ska man hålla tålamodet med honom? Nu har han varit skadad, det har varit hit och dit och han har kommit tillbaka till svensk ishockey efter lång tid. Det är problematiskt, säger Petter Rönnqvist.

Järnkrok noterades dock för sin första poäng den här säsongen sedan fick en assist till Oskar Lindbloms reducering till 3-2.

– Nu fick han ju lira här i slutet och får komma in i kolumnen i alla fall. Rent psykologiskt kan det ju betyda lite.

Petter Rönnqvist sågar Brynässtjärnan: "Riktigt blek"

Petter Rönnqvist är dock kritisk till Calle Järnkroks insats i matchen, samt i säsongsinledningen.

– Sett över hela matchen, då är han ju blek. Riktigt blek. Man vill ju få igång honom och man vet vad han kan göra. Det är någonting som har hämmat honom tidigare och nu är han tillbaka och säger att det känns bra. Det finns stora förhoppningar på att han kan lyfta, och det är en viktig pusselbit, säger TV4-experten.

Calle Järnkrok värvades hem till Brynäs inför säsongen efter 13 år och 774 matcher i NHL . Under hösten har han dragits med skadeproblem och står endast noterad för 0+1, samt är –5, efter åtta matcher så här långt.