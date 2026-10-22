Brynäs ilska mot målet: "Skulle tagits om"

Brynäs var irriterade efter Örebros ledningsmål.

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Det blev en uppmärksammad situation när Örebro tog ledningen med 1-0 i början av andra perioden mot Brynäs. Redan efter 23 sekunders spel small det till bakom Magnus Chrona , men det var också väldigt förvirrat i samband med målet.

Lagen ställde upp för en tekning i Brynäs defensiva zon. Kalle Kossila i Örebro och Jaret Anderson-Dolan tog båda upp klubborna men linjedomaren släppte ändå pucken som studsade konstigt, bakåt till Örebro. Hemmalaget spelade då igen varpå Luke Martin sköt in pucken i nät bakom Chrona.

Irriterat i Brynäs efter tekningen: "Är inte redo"

Spelarna i Brynäs var då ställda eftersom de väntade på en avblåsning för att tekningen skulle tas om, men någon vissla kom aldrig. I stället godkändes målet och Brynäs-spelarna reagerade då kraftigt och protesterade mot domaren. Men 1-0 var ett faktum.

– Det är en märklig situation. Det är klart att tekningen skulle ha tagits om, säger TV4:s expertkommentator Joel Lundqvist i sändningen.

– Det är ett jäkligt konstigt mål, ingen fattade vad som hände, säger expertkollegan Petter Rönnqvist.

Örebro utökade sedan till 2-0 sedan Max Véronneau kommit i ett friläge innan Brynäs reducerade genom Jakob Silfverberg. I pausen var Silfverberg sedan förvirrad över tekningen som ledde till Örebros 1-0-mål.

– Jag såg inte alltför tydligt. Jag tror att vår center, Jaret, inte är helt redo. Sedan släpps pucken. Det har varit lite sisådär med tekningarna, mycket utkickningar fram och tillbaka. Det har varit en diskussion matchen igenom, jag vet inte vad som händer där. Helt klart tror jag inte att Jaret är speciellt nöjd där, säger Silfverberg till TV4 och fortsätter:

– Det är klart att det blir en liten frustration men jag tycker ändå att vi hanterar det på rätt sätt. Det är klart att det blir lite gnäll fram och tillbaka, men det kommer från deras bås också. Det är lagom mycket fokus på det, men jag tycker att vi sköter det bra.

Två mål av Max Véronneau när Örebro vinner

Örebro kunde sedan vinna matchen då Max Véronneau gjort sitt andra mål innan Oskar Lindblom fick in en sen reducering. Det blev alltså 3-2 till Örebro och för Brynäs del blev det ännu en knapp förlust.

– Det är lite för många uddamålsförluster tycker jag. Sedan tycker jag att vi sätter oss själva i den situationen med våra misstag. Okej, tekningen (vid 1-0) kan diskuteras, men det är en miss på ett direktskott, en back åker och byter och det blir friläge. Vi skjuter oss själva i foten och vårt passningsspel är alldeles för dåligt, säger tränaren Niklas Gällstedt efter förlusten.

Brynäs har nu förlorat tre av de fyra senaste matcherna och har inte tagit en trepoängare i SHL sedan 8 oktober.

– Vi är absolut inte nöjda. Vi behöver mer folk som är med. Överlag är det inte godkänt, säger Gällstedt.

Örebro – Brynäs 3–2 (0-0,2-1,1-1)

Örebro: Max Véronneau 2, Luke Martin.

Brynäs: Jakob Silfverberg, Oskar Lindblom.