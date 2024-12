Panelen: “Inget annat än en stor chock”

HV71 värvar Malmös sportchef Björn Liljander.

I rollen som general manager börjar han redan nästa vecka.

Denna tisdag djupdyker Hockeysveriges redaktion i hur detta ska påverka de båda klubbarna.



• “För HV71 så känns det perfekt”

• “En käftsmäll – skapar frågetecken om hur Malmö mår”

• Hyllar arbetet i Malmö: “En väldigt modern sportchef”

• Förutspår bottenstriden: “Kan bli ett riktigt drama”

1) HV71 agerar och tar in en ny sportchef, redan innan Abbott lämnat in kavajen. För HV71 innebär det att man direkt ersätter den till NHL-flyende sportchefen. Men för Malmös del sätter det klubben i en prekär situation. Vad säger du om tajmingen i beslutet?

Rasmus Kågström:

– Att släppa sportchefen i det här viktiga skedet av truppbygget inför nästa år är så klart anmärkningsvärt. För Malmös del gäller det att dels vara säkra på att den interimslösning som finns på plats har kapacitet att klara av att hantera situationen, dels att man hittar en ersättare som kan bygga vidare på det fina jobb Liljander gjort i Malmö. Annars är det ett väldigt märkligt beslut att släppa honom på detta vis.

Robin Olausson:

– För HV71 så känns det perfekt. Det har varit ett frågetecken kring hur länge Abbott egentligen ska fatta beslut, speciellt sådant som berör nästa säsong, eftersom han ska lämna. Men nu kommer Liljander in direkt och kan ta över ansvaret för truppbygget inför nästa säsong och flera andra frågor som Abbott inte kan ta här och nu.

– Men för Malmö Redhawks så känns det sannerligen tufft. De sätts nu på pottkanten att behöva ersätta sportchefen mitt under brinnande säsong och det är såklart inte lätt eftersom att detta kommer från ingenstans för Malmö.

Ronnie Rönnkvist:

– Tajming går alltid att diskutera hit och dit. Antagligen finns det inte något direkt “rätt tillfälle”. Jag vet inte om det bubblat ett tag bakom kulisserna mellan Liljander och Patrik Sylvegård. Antagligen kliver Sylvegård i sportchefskavajen tillsvidare.



Måns Karlsson:

– När vi hade Chris Abbott på scenen under SHL:s upptaktsträff sade han: “Det finns ingen optimal tajming att komma in som ny sportchef”. Och lite så är det ju. Oavsett när man kommer in är det någon annan som har påbörjat ett lagbygge som du får ta över. Så blir det för Liljander nu, och så kommer det bli för den som efterträder Liljander också. Men när man byter mitt i säsongen, och bytet sker oväntat och oförberett, är läget såklart än mer prekärt. Malmö kommer behöva agera ruskigt snabbt om de inte ska hamna på efterkälken till nästa säsong nu.

Simon Eld:

– För HV71 kunde tajmingen knappast vara bättre. Tillsammans med det faktum att man toppar formtabellen ger det enormt framtidshopp. Nu behöver bara truppen avsluta starkt för att ta sig in i den framtiden.

– Vänder vi på det tror jag att det kan bli förödande för Malmö. Mitt i planerande för nästa års trupp förlorar man mannen med pennan. En ersättare behöver tillsättas så snart som möjligt. Annars kan 2025/26 bli en säsong att snabbt glömma.

Uffe Bodin:

– Inget vidare för Malmö, såklart. Otroligt förvånande att Malmö släpper honom med omedelbar verkan. Det måste finnas ekonomiska incitament bakom det beslutet. Tyvärr är det väldigt talande för var på totempolen skåningarna befinner sig.

Martin Jansson:

– För HV71 är det optimalt att få in någon ny att fasa in innan Chris Abbott försvinner. Malmö får så klart börja om på ruta ett. Frågan är hur det här påverkar laget på ett kortsiktigt plan. Just nu känns det viktigare än i längden. Nu gäller det att samla ihop sig och ta den här säsongen i mål utan ett kval.

Konrad Grönlund:

– Det är inget annat än en stor chock för mig att det hände vid det här tillfället, men när är rätt tajming? Det är svårt att säga. HV71 gör ett klokt val och Malmö släpper en nyckelperson till en konkurrent. Han har nog gjort sitt i Malmö Redhawks för all framtid. Det man kan säga om tajmingen i övrigt, är att jag tycker att den är väldigt logisk för HV71:s del. Man får in Björn som nu ska få en överlämning från Chris Abbott, han får tid att sätta truppen till nästa sommar och han får känna av hur det är att jobba i HV direkt.

2) Valet att anställa Liljander, vad säger du om det? Hur recenserar du hans tid i Malmö?

Rasmus Kågström:

– Det känns som ett piggt drag av HV71. Liljander har gjort ett väldigt bra jobb med en tunn plånbok i Malmö, där fullträffar som Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi sticker ut allra mest. Det blir spännande att se hur han hanterar en större plånbok.

Robin Olausson:

– Jag tycker att det är ett väldigt piggt och klokt beslut av HV71. Det är en väldigt modern sportchef som har varit en stark figur för Malmö. Han har visat fingertoppskänsla genom att kunna pricka rätt med toppvärvningar trots att han har haft SHL:s minsta budget. Spelare som Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi, Robin Salo och Lassi Thomson har kunnat lockas till Malmö av Björn Liljander. Om han kan ta med sig den fingertoppskänslan till HV71, och samtidigt inte bara kasta pengar omkring sig, så kommer han att vara väldigt värdefull för HV.

Ronnie Rönnkvist:

– Han har gjort ett fantastiskt fint jobb i Malmö. Med små medel har han etablerat rödhökarna i SHL, även om det var kval någon säsong.

Måns Karlsson:

– Björn Liljander är en ju en sportchef som inte syns och hörs lika mycket som några av sina kolleger, men som jag inte har annat än goda saker om. Det är få som har ett lika gott rykte som han har, både bland kolleger och agenter. Så jag förstår varför HV plockar in honom. Han har gjort ett bra jobb i Malmö. Han ligger och nosar på mellan en stark trea och en svag fyra, tycker jag.

Simon Eld:

– Jag ser det som en klockren rekrytering – som handen i handsken. Han har lång erfarenhet av att utveckla juniorer och juniorverksamheter, men har även bevisat att han kan hitta guldkorn på en tuff spelarmarknad. Med den grund och de förutsättningar HV71 och Småland har, tror jag att Liljander, på sikt, kan bygga ett titelutmanande lag där egna produkter kompletterar stjärnspelare.

Uffe Bodin:

– Det verkar som de har direktkontakt med högre makter i Sveriges Jerusalem. Givet var HV71 befinner sig och situationen med Abbott känns det här nästan som ett gudomligt ingripande. Arbetsprovet i Malmö är kanske lite för litet för att avgöra exakt hur bra Liljander är som sportchef – han fick ärva ett lag under sin första säsong – men jag tycker att han har ett bra öga för talang.

Martin Jansson:

– Jag tycker att det är en klok tanke. Det är en ledare som jobbar mycket med spelarutveckling och HV71 har den kanske främsta juniororganisationen i hela landet. Jag hoppas och tror att han kommer att utnyttja den ännu mer och om det träffar rätt tror jag att det här kan bli som handen i handsken.

Konrad Grönlund:

– Det är ett klokt val av HV71 enligt min uppfattning. Det är en sportchef som har gjort ett i många delar imponerande arbete i Malmö och värvat spelare som inte många kände till som sedan presterat jättebra. På den svenska marknaden har inte Liljander varit lika lyckosam som när han värvat utomlands ifrån, framförallt från Finland. Ekonomin har varit ett hinder i Malmö, men han har gjort ett bra arbete.



3) Från den lägsta lönebudgeten till den högsta i hela serien. Vilka förändringar innebär det i praktiken för Liljander i hans arbete? Kan vi ställa mycket högre krav på honom på grund av det?

Rasmus Kågström:

– För Liljander innebär det väl att det dels öppnas möjligheter att värva från en hylla som han inte tidigare riktigt kunnat vara med och utmana om. Med en större plånbok att röra sig med bör större krav också medfölja, men jag tror inte det kommer skilja sig jättemycket i de spelarprofiler han letar efter. Den stora skillnaden är att han kommer att kunna krydda sina anbud än mer för att säkerställa att spelare väljer HV71 och inte någon annan klubb.

Robin Olausson:

– Självklart blir det något helt nytt för honom nu. Pengar är definitivt inget problem för HV71 utan han kommer nästan att kunna välja och vraka på spelarmarknaden. I stället för att behöva hitta budgetlösningar så kan han nu i stället leta toppspelare utan att det ska bränna i plånboken. Med sin fingertoppskänsla så skulle det kunna falla mycket väl ut. Sedan är det klart att kraven ökar för ett lag med SHL:s högsta budget kan inte harva i botten.

Ronnie Rönnkvist:

– Absolut ja. Men det jag tror HV71 framför allt ser är att Björn Liljander vet hur man bygger ett slagkraftigt lag. För att återknyta till fråga två så kanske det är ett minus att han inte lyckades göra Malmö till ett topp sex lag. Att bygga lag för att hålla sig kvar är en sak, men att bygga för topp sex är något helt annat. Sedan kanske inte HV71 på kort sikt ska ha som främsta mål att komma topp sex utan i stället undvika negativt kval.

Måns Karlsson:

– Vi kan helt klart ställa högre krav på Liljander på sikt. Samtidigt kommer han in i en klubb som sedan 2021 är inne på sin fjärde sportchef och fjärde huvudtränare (räknar bara Johan Lindbom en gång). Dessutom har man en styrelse och ett kansli som varit allt annat än stabilt på senare år. Det har varit en enda röra där. På kort sikt kommer det inte bli lätt att få resultat. Det är ju bara att se på Chris Abbotts tid i klubben för att förstå det.

Simon Eld:

– Vi kan ställa högre krav på HV71. Jag vill se Liljander göra så få förändringar som möjligt egentligen. Jag tror att man kommer mycket längre på sunda värvningar än sådana som kräver enorma löner. Självklart behövs stjärnor, men sådana kan skapas utifrån en sund värvning som säkrats tack vare det lilla extra kapital han nu har att jobba med.

Uffe Bodin:

– Att han kan välja spelare från en annan hylla. Det medger självklart en större press, men också att man måste hålla huvudet kallt. Kent “Nubben” Norberg har varit det återkommande beviset för att en sportchef som lyckats med små medel inte nödvändigtvis lyckas med större sedelbuntar. Lagbyggen handlar om att hitta rätt spelare för rätt roll, inte att fylla en trupp med de glassigaste namnen.

Martin Jansson:

– Ja, det här är ju den stora frågan. Jag tror som sagt att Björn kommer fokusera mycket på att bygga upp en stark organisation snarare än att värva stjärna på stjärna på stjärna. Däremot ska det bli kul att se vad han kan göra med mycket pengar, för det är klart att han kommer få högre krav på sig nu.

Konrad Grönlund:

– Ekonomin verkar ofta vara på agendan när vi snackar sportcheferi. Och det är självklart en nyckelfaktor att man har pengar till att förstärka truppen. Men han kommer till en klubb i kaos och en klubb som är van vid att göra sig av med personal nästan varje år. Pressen han får på sig att leverera kommer också med andelen pengar han har tillgång till, för alla vet att HV71 lägger mest av SHL-klubbarna på spelare. Självklart kan han få ut ännu mer av sin roll i HV71, om förtroendet finns på sikt.

4) Malmösupportrarna verkar rasande över beslutet, då det är en bottenkonkurrent och att det sker mitt i säsongen. Vad tror du kommer att ske i Malmö och hur hanterar man det här?

Rasmus Kågström:



– Jag förstår supportrarnas frustration i det här. Det började väl redan i somras när man valde att släppa Adam Ollas Mattsson till Färjestad, men det här tappet är så klart ännu tyngre. Liljander lämnar ett stort tomrum efter sig, men på isen lär inga stora förändringar ske. Malmö har ju ledarstaben intakt och samma spelarmaterial som tidigare, men vad som kan bli lidande är arbetet med nästa års lag.

Robin Olausson:

– Malmö som klubb hade inte direkt något annat alternativ än att släppa Liljander när han nu ville gå till HV71. Till att börja med så lär det bli en tillfällig lösning men Malmö kommer också att behöva hitta en långvarig sportchef som ersättare till Liljander. För Malmös del är det väl nästan bara att kopiera HV71:s lista med sportchefskandidater.



– Andreas West, assisterande sportchef i Frölunda, skulle ju vara lite av en Liljander 2.0 men uppges ha tackat nej till HV71 och lär då inte tacka ja till Malmö. Sedan finns ju Emil Georgsson som troligtvis blir tillgänglig och Oscar Alsenfelt är en självklar kandidat också. Men jag skulle säga att det bara är att ringa Georgsson och försöka få in honom så fort det går.

Ronnie Rönnkvist:

– Bra fråga… Jag tror framför allt, likt Södertälje och Emil Georgsson, riktas nog ilskan mot styret i Redhawks. Att man inte lyckas behålla den sportchef som, som sagt var, med små medel byggt det lag som idag snurrar ute på isen. Viktigt för Malmö att snabbt presentera en lösning som känns trygg för supportrarna och inte minst laget. Kanske rent av Georgsson?

Måns Karlsson:

– Trots att resultaten varit dåliga många år i rad har det varit extremt lugnt i Malmö sedan man fick in Tomas Kollar och Björn Liljander. De har jobbat lugnt och metodiskt och hela tiden fått ut bra resultat efter förutsättningarna. Det är klart att man nu kastas in på okänd mark. De såg nog framför sig ett väldigt långt äktenskap med Liljander. Det här kan vara en sådan grej som gör att Malmö åker ur SHL. Om inte år, så nästa år.

Simon Eld:

– Till en början tror jag att det kan skapa oro i truppen. Vem kommer in och vill han ha kvar mig? Det kan självklart påverka resultaten på kort sikt, men jag tror inte att man behöver oroa sig för en nedflyttning. Däremot tror jag att Liljanders ersättare kommer att få det tufft att börja om. Tuffa beslut behöver tas och de flesta behöver vara rätt.

Uffe Bodin:

– Kliver Patrik Sylvegård in i rollen igen? Det är klart att det lämnar klubben i en prekär situation. Malmö har sakta men säkert halkat närmare bottenstriden och att klubben drabbas av en sådan här käftsmäll skapar det frågetecken kring hur verksamheten egentligen mår.

Martin Jansson:

– Malmö sitter i en märklig sits just nu. Föreningen har många frågor att besvara när det kommer till arenan, det sportsliga och hur man vill se ut i framtiden. Det är bara att hoppas att de får in en stark ledare som visar vägen framåt nu. Jag tror inte på att plocka in första bästa sportchef bara för att.

Konrad Grönlund:

– Jag tror att supportrarna känner sig ganska delade kring klubbens sits. Man har oftast varit ganska stabila, men aldrig jättebra under fem, sex års tid nu. Det pratas om negativ ekonomisk utveckling, tomma läktarsektioner och SHL:s lägsta spelarbudget. Jag tror att frustrationen byggs på nu av att en nyckelperson ser en bättre framtid i ett lag längre ner i tabellen. Men jag tror inte att Malmös resultat säsongen 2024/25 kommer att påverkas det minsta av beskedet.



5) Det verkar sprida en del osäkerhet kring Malmö, hur stor betydelse kan ett sådant här chockbesked få i praktiken? Kan man vända det till något positivt?

Rasmus Kågström:



– Nja, jag vet inte riktigt hur man ska vända det till något positivt. Gör man det känns det som att man som bäst greppar efter halmstrån. Hade man haft en ersättare på plats direkt hade saken kanske varit annorlunda, men nu hamnar klubben i en utsatt situation.

Robin Olausson:

– Just kring så tror jag inte att det kommer att påverka spelartruppen eller spelet på isen. Vi har ju faktiskt just HV71 som ett exempel i närtid då det var ett nästan lika stort chockbesked att Chris Abbott skulle lämna, sedan försvinner ju inte Abbott direkt så det är ju inte exakt samma situation. Men det går ju inte att påstå att HV:s spel påverkades av den nyheten så jag tror inte att spelarna eller spelet kommer påverkas. Sedan kan det såklart sprida sig en osäkerhet genom hela föreningen om man inte behandlar det ordentligt.

Ronnie Rönnkvist:

– För spelarna på kort sikt betyder det ingenting. Jag tror spelarna är vana vid att det rörs om i klubbarna. Som svar på frågan om det kan vändas till något positivt tror jag svaret blir att det gör varken till eller från.

Måns Karlsson:

– Nej, det tror jag inte. Om en tränare eller någon spelare lämnar kan det få gruppen att svetsas samman och bli starkare. Men att en duktig sportchef lämnar kan bara ge positiva effekter på ett sätt och det är om en ännu bättre sådan kommer in istället.

Simon Eld:

– Som sagt tror jag att det kan påverka kruppen på kort sikt. Nyckeln blir att hitta en ersättare och en väg framåt så fort som möjligt. Osäkerhet kring framtiden påverkar spelares och ledares prestationer. När det blivit tydligt vart man vill kan det absolut vändas till något positivt, mentalt sett. Resultaten har trots allt inte alltid varit som man önskat under de senaste åren.

Uffe Bodin:

– Det ska inte behöva påverka spelartruppen i det arbete de ska sköta på isen. Där hade det gjort mer skada om Tomas Kollar hade lämnat mitt under säsongen. Däremot förlorar klubben den positiva riktning som man stakade ut under Björn Liljanders ledning. Jag tror det är otroligt viktigt att man lyckas hitta en kompetent ersättare snabbt för att inte drabbas av långsiktiga bakslag.

Martin Jansson:

– De kommer som sagt behöva tänka kortsiktigt nu och försäkra sig om att det här inte påverkar laget prestation här och nu. De har en viktig vår framför sig och nu gäller det att samla ihop sig.

Konrad Grönlund:

– Jag tror inte att spelarna bryr sig så mycket över säsongen 2024/25. Men när det sen är dags att skriva nya spelarkontrakt och få spelare att knyta sig till Malmö på längre sikt, då kommer spelarna helt klart ha en del frågor att ställa. Malmö kommer nog spela på som vanligt, men en ersättare behöver komma på plats snart.





6) HV71 har famlat i mörkret senaste åren. Är Björn Liljander ett namn som kan förändra HV71:s negativa trend, på riktigt?



Rasmus Kågström:



– Varför inte? Han har gjort ett väldigt bra jobb med Malmö sedan han kom dit, så varför skulle han inte kunna lyckas i Jönköping? Det är klart att pressen är något annat i en klubb som HV71 jämfört med Malmö, men Liljander har visat en fingertoppskänsla i värvningar de senaste åren till skillnad från många av HV:s värvningar under samma period.

Rasmus Kågström tror att Liljander kan bli den som vänder på HV71:s förbannelse.

Foto: Christoffer Borg Mattisson / BILDBYRÅN / COP 261 / CB0218

Robin Olausson:

– Både ja och nej. Björn Liljanders intåg kommer nog inte riktigt göra att HV71 lyfter här och nu. Men det är klart att det kommer att ha en impact för framtiden, och jag tror också att det kommer att bli positivt när han får sätta sin prägel inför säsongen 2025/26. Men HV har nu rätt personer på rätt positioner med Liljander som GM, Richard Nylin som har gett ett bra intryck som klubbdirektör och Anna-Lena Isaksson som gett sken av att vara en stark ordförande. Nu har de satt rätt ledning på plats och nu är det upp till spelarna och tränarstaben att reda ut det här för att det faktiskt ska kunna bli bra på sikt.

Ronnie Rönnkvist:

– Ja. Under förutsättning att han får jobba utifrån den målbild han, Anton Blomqvist och klubben ritar upp. Lyckas HV71 inte förvalta Björn Liljander väl då har klubben andra problem att jobba med.

Måns Karlsson:

– Jag tror att Liljander var en av de bättre sportcheferna HV kunde få, helt klart. Det är inga garantier att man gör det bra med en stor plånbok bara för att man gjort det bra med en liten, och det är som sagt en extremt rörig och instabil klubb han kommer till. Är det något jag tror och hoppas att HV71 och dess supportrar förstått är det att det inte bara är en sportchefs fel att det går dåligt. De har ju velat lägga skulden på “Nubben” till stor del, men problemen fanns flera år innan han kom. Och de är kvar även idag. Men Liljander känns spontant som ett bra val i alla fall.

Simon Eld:

– Självklart behövs det mer än en sportchef för att vända en sådan här trend, men jag har fullt förtroende för Liljanders förmåga att hitta rätt väg framåt. Nu behöver bara resten av klubben lita på honom fullt ut. Tycker han exempelvis att Anton Blomqvist behöver ersättas så ska det ske. Det spretiga HV71 som vi upplevt under de senaste åren behöver suddas ut, annars kunde man kunnat strunta i denna rekrytering.

Uffe Bodin:

– I min värld grundar sig HV71:s problem i bristen på kontinuitet och tålamod. Får Björn Liljander jobba ostört och målinriktat under den närmaste åren är jag säker på att han är kompetent nog att få in klubben på rätt spår. Men vis av erfarenhet kring hur HV71 har en förmåga att såga av grenen de sitter på är det ingenting jag vågar ta för givet.

Martin Jansson:

– Jag tror som sagt att det här kan bli en riktigt bra matchning. Sen känns det som att det finns något “djupare” fel i klubben som inte en person kan lösa. Men om han får göra sin grej och får rulle på det kan det bli succé

Konrad Grönlund:

– Ibland undrar man hur mycket det verkligen ligger i sportchefens och tränarens händer. Genom åren har en del skickliga yrkesmän anslutit och fått lämna HV71 lika snabbt. Så väl spelare, som ledare och sportchefer. På sikt behöver han hjälpa till att ändra kulturen i föreningen för att man inte ska hamna där igen. Men som jag tidigare skrev om hans värvningsfacit i Malmö, så tror jag att HV71 kan komma att göra lite fler fynd och lite färre Tommi Tikkas för 300 tusen kronor i månaden.



7) Vilka slutar högst i tabellen av Björn Liljanders två lag denna säsong och varför?



Rasmus Kågström:



– Jag tror att Malmö kommer att sluta föra HV71 den här säsongen. Bara för att Liljander försvinner i dag betyder det inte att allt det hårda jobb som ligger bakom hösten och början av vintern försvinner, samtidigt som det inte heller bara är att trycka på en knapp för Liljander i HV71 och göra radikala förändringar här och nu. Spelarmaterialet är alltjämt detsamma och Malmö har visat sig vara starkare så här långt, även om HV:s formkurva ser väldigt intressant ut.

Robin Olausson:

– Den svåraste frågan av dem alla. Jag tror att det kan bli ett riktigt drama som lever hela vägen in till de sista omgångarna, vilket man inte trodde för bara ett tag sedan. Både Malmö och HV71 är ojämna lag som har ganska bra toppar men väldigt djupa dalar. Malmö är sex poäng före just nu med cirka halva säsongen spelad. Jag tror att det kommer att bli svårt för HV att ta in det försprånget. Då ska Malmö kollapsa helt och hållet. Därför lutar jag åt att Malmö kommer högre upp och slipper kvala medan HV hamnar under kvalstrecket.

Ronnie Rönnkvist:

– HV71. Jag tror att Anton Blomqvist har lärt sig SHL nu. Däremot tror jag varken HV71 eller Malmö tvingas till kval.

Måns Karlsson:

– Malmö kommer sluta högst upp. HV har varit inne i en jätteformtopp på slutet och är ändå sex poäng bakom Malmö. Ser vi till prestationerna har Malmö också varit bättre än HV den här säsongen. Jag tror vi får se Malmö på tolfteplatsen och HV på trettondeplatsen när 52 omgångar är färdigspelade.

Simon Eld:

– Ser vi till de senaste fem matcherna är det lätt att säga HV71, men många av de vinsterna har kommit mot lag som själva är inne i en tung period. Drar vi bak förstoringsglaset och kollar på de senaste tio matcherna är Malmö SHL:s femte bästa lag. De har varit relativt jämna i sin ojämnhet och kommer att kunna pusta ut tidigare än HV. Kort sagt, Malmö slutar högst – i år.

Uffe Bodin:

– Jag tror ändå att Malmö undviker kval till våren. De har trots det stora ekonomiska avståndet mer struktur och stabilitet än HV71. Anställningen av Björn Liljander kommer inte att göra någon skillnad den här säsongen. Det lär dröja minst ett eller kanske till och med två år innan vi ser resultatet av den.

Martin Jansson:

– Det tror jag ändå att Malmö gör. Jag tror inte att HV71 kommer att få en speciellt märkbart effekt av det här rent sportsligt. Däremot blir det intressant att se hur Björn resonerar kring “Blomman” om det fortsätter att gå tyngre

Konrad Grönlund:

– Jag hade Örebro och Modo som kvallag. Det ena känns väldigt avlägset och det andra desto mer sannolikt. Och då är frågan. Blir det Malmö, blir det HV71 eller kan ett lag som Linköping trilla ner? Just nu tror jag nog ändå att Malmö håller undan och undviker kval. Men båda lagen klarar sig kvar i serien.