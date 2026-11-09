Vändningen kring Command: "Högst aktuellt"

Command kan skickas iväg av Örebro.

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"Nej, jag vill vara kvar och fightas här", sa Alexander Command när han i slutet av oktober fick frågan av Expressen om huruvida han ser en utlåning som ett alternativ. Detta efter en höst där Örebro och Martin Filander valt att ställa stortalangen åt sidan.

Nu kommer 18-åringen från den sista landslagssamlingen innan JVM när en ny vändning kommer.

Det är SHL-klubbens sportchef Henrik Löwdahl som i Nerikes Allehanda berättar att en lånelösning nu kan bli aktuellt ändå.

– Det är väl någonting vi kommer att diskutera. Hur ser vi till att Alexander får utveckling om han inte spelar i vårt A-lag. Det är klart att ett lån är högst aktuellt där. Sedan ska man hitta något ställe som känns rätt och passar bra. Men det är inte omöjligt att det blir en utlåning om han inte spelar här, säger han till tidningen under söndagen.

– Jag är helt säker på att han kommer bli en otroligt bra hockeyspelare. Men just nu behöver vi ha tålamod, både han och vi, och hitta en bra väg framåt, fortsätter han även.

"Vi har definitivt inte gett upp på Alexander"

Alexander Command står just nu på sju SHL-matcher denna säsong, men egentligen innehöll endast de tre första några betydande minuter. Nu kommer han från två matcher med Juniorkronorna där han fick chansen att hitta tillbaka till sitt aggressiva och fysiska spel i en fjärdekedja. Något han kritiserat sig själv för att ha tappat.

Löwdahls egna analys om vad som inte fungerat låter så här:

– Det där är svårt. Alexander har ju aldrig spelat seniorhockey och är född 2008. Han har haft en ganska brant utvecklingskurva på slutet i juniorerna och flyttat fram sin position. När du står på tröskeln till nästa kliv så är det inte ovanligt att det kärvar och går emot lite. Jag är inte överraskad på så vis. Och vi har definitivt inte gett upp på Alexander, säger han.

Command: "Jag försöker skapa en tillit"

Under veckan öppnade Command själv upp för hockeysverige.se om trejden till Winnipeg Jets, mitt i allt detta, samt hur han arbetat mentalt under den tuffare hösten.

– Jag grubblar sällan, och väldigt sällan efter matcher om man har spelat mindre eller mer eller hur det ser ut. Jag försöker fokusera på det jag kan påverka, främst, och sen visa att man vill vara med och spela. Jag försöker skapa en tillit till tränare, lagkamrater och alla runt omkring – både på träningar och matcher, sa han bland annat.

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