Ledarnas känslor under ceremonin: "Svårt att hålla inne tårarna"

Frölundas ledande spelare fick vara med och hylla sin före detta lagkapten, Joel Lundqvist.

Foto: Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Innan dagens SHL-omgång har det handlat väldigt mycket om Joel Lundqvists tröjhissning. I Frölunda finner man många aktiva spelare som även spelade under Lundqvist-eran.

En av dessa är Frölundakaptenen Max Friberg som tog över ledarrollen efter att Lundqvist avslutat karriären.

– Ceremonin var fantastisk. Det var välförtjänta hyllningar av Joel. Man har varit med honom i så många år så det är klart att det blir känslosamt. Man unnar han varenda sekund där ute och att det blir så fint och bra som man har hoppats. Och det tycker jag verkligen att det blev, känslosamt.

Vad har han betytt för dig personligen, nu när du tog över som kapten efteråt?

– Om det är någon som har påverkat och format mig till den jag är nu, en enskild person i hockeyvärlden, så skulle jag säga att det är han, skrattar Friberg och fortsätter.

– När jag kom hit så var det någon man kunde följa och ta efter. Så jag har Joel att tacka för mycket.

Efter känslosamma ceremonin: "Hur fan ska vi kunna spela nu?"

Lundqvist var en av de största profilerna i Frölundas historia efter sin långa karriär med klubben. Likt Lundqvist har även assisterande lagkaptenen Nicklas Lasu varit en trotjänare i Frölunda. Veteranen hade följande att säga om sin före detta lagkapten.

– Hela dagen har varit känslomässig och jobbig och glad. Så det har varit tufft att ladda om efter själva ceremonin. Det blir svårt att hålla inne tårarna när man ser honom där. Jag blir rörd bara jag pratar om det, säger Lasu med tårar i ögonen och fortsätter.

– När man ser honom få stå där med sin familj och se numret åka upp i taket. Det blir jobbigt till slut. Han ska vara otroligt stolt över vad han har gjort och hur mycket han har påverkat folk i så många år.

Hur var det att stå där på isen när Joel klev in på röda mattan?

– Man blir känslomässig. Det är svårt att hålla igen det, när man ser att han får glädjetårar i slutet där. Jag satt bredvid "Lasse" (Johansson) och "Folle" (Christian Folin) och Max (Friberg) och bara: 'Hur fan ska vi kunna spela nu? Hur fan ska vi kunna ta första bytet nu? Hur ska vi kunna sätta ton på matchen'. Jag är så otroligt glad över att vi lyckas ladda om och komma ut så pass starkt som vi gör och i slutändan vinna.

Likt Friberg nämnde tidigare, är Lasu inne på samma spår. Att Lundqvist har varit en inspiration och en förebild för många i föreningen. Lasu förklarar att det är svårt att sätta ord på hur mycket Lundqvist betytt för både klubben och veteranen själv.

– Jag har fått äran att spela många säsonger med honom. Det har varit en fantastiskt rolig resa. Det är en kille man sett upp till även när jag inte spelade med honom. Till slut har vi blivit otroligt bra vänner.

Nicklas Lasu blir rörd medan han ger sin syn på Joel Lundqvists hyllningsceremoni.

Foto: Foto: Michael Erichsen/Lukas Stenström (montage).

Robert Ohlsson: "Joel Lundqvist, vilken jävla kapten"

Även Frölundatränaren Robert Ohlsson har jobbat ihop med Lundqvist. Från 2013 fram till 2016 var Ohlsson assisterande tränare till Roger Rönnberg i Frölunda. Där tog Lundqvist och Ohlsson även ett SM-guld tillsammans.

– Vilken dag det blev. Joel Lundqvist, vilken jävla kapten. Det blir bra där uppe med Larsson och Niklas Anderson och det där gänget. Det är någon som behöver hålla ihop det där gänget så det är skönt att kaptenernas kapten sitter uppe i taket, säger Ohlsson under presskonferensen efter matchen och passar på att hylla Lundqvist ytterligare.

– En fantastisk människa. Han spelade med hjärta och han är lika proffsig nu. Jag blir så sjukt imponerad av honom. Jag har varit med lite på hans resa och det kändes häftigt att få vara med här idag.

Att Lundqvist har gjort ett stort avtryck i Frölunda är väldigt tydligt. Lasu berättar att laget nu ska ta vara på situationen när de har Lundqvist i Göteborg för kvällen.

Vad är planen, ska ni fira med Joel?

– Nu ska vi vidare. Jag vet inte om han står längst fram men jag ska se till att han dricker ordentligt, skojar Lasu avslutande.