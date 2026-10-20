Stängdes av – nu är SHL-stjärnan tillbaka i landslaget

Marian Studenic.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Marian Studenic lämnade OS-kvalet med Slovakien sommaren 2024 på grund av att han var missnöjd med sin roll i laget . Sedan dess har Färjestads stjärnforward inte spelat i landslaget och förra säsongen fick han beskedet att han inte skulle få spela i OS .

Nu är SHL-stjärnan tillbaka i landslaget.

Via förbundets hemsida har Slovakien sin trupp till Deutschland Cup i Düsseldorf och där finns SHL-stjärnan med som en av totalt tre SHL-spelare i truppen.

De övriga spelarna som är hemmahörande i Sverige är lagkamraten Sebastian Cederle samt HV71:s succévärvning Pavol Regenda.

Har spelat två VM med Slovakien

Innan Studenic åsidosattes i landslaget hade 27-åringen spelat två VM-turneringar och ett OS-kval med Slovakien. Totalt har Studenic 24 landskamper med Slovakien på sin meritlista.

Stjärnan har varit en produktiv spelare i SHL sedan han anslöt till Färjestad 2024, där han under sin debutsäsong stod för 44 poäng (14+30) på 50 matcher innan han ifjol noterades för 27 poäng på 51 matcher. Denna säsong har Studenic producerat åtta poäng (1+7) på de tio inledande matcherna i SHL.

Slovakien ställs mot Lettland, Österrike och Tyskland i Deutschland Cup, som spelas i Düsseldorf mellan den 5 och 8 november.