Djurgården säkrar upp löftet: "Ska bara växa"

Hampus Zirath belönas av Djurgården.

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Redan under försäsongen visade Hampus Zirath framfötterna i Djurgården. Det efter att han några månader tidigare varit med och säkrat Småkronornas guld i U18-VM. Nu, med fyra SHL-framträdanden, med drygt sex minuters istid i snitt, belönas löftet född 2008.

Stockholmsklubben meddelad att högerskytten har skrivit på ett treårigt junioravtal som sträcker sig till 2030. När Zirath sedan når 100 spelade minuter i högstaligan omvandlas det automatiskt till ett rookiekontrakt med lite högre lön.

– Hampus är en forward med hög energi och låg tyngdpunkt. Han sitter på en härlig offensiv skicklighet som vi vill fortsätta utveckla. Han har varit jättebra i juniorerna det här året och året innan det också. Kul att ytterligare följa hans resa i Djurgården, säger sportchefen Marcus Due-Boje på klubbens hemsida.

Forwarden själv gläds åt förtroendet och upplevelsen i A-laget:

– Jättekul. Det är en dröm som går i uppfyllelse att få åka ut inför fansen och hela den atmosfären i arenan. Det är mer fart, de är större och starkare så man får vara vaken, säger Zirath.