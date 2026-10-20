Garpenlöv och Hägglund är inte överens.

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Ett ordbråk mellan Linköpings sportchef Andreas Hägglund och radiosportens Johan Garpenlöv har blossat upp i SHL.

– Det är många av de här spelarna som för mig inte har den riktiga karaktären i sig själva och sitt spel. Det är väldigt egoistiska spelare som mest tänker på sig själva och inte på lagets bästa, sa experten nyligen i podcasten "Nedsnack SHL".

Bakgrunden är den säsongsstart tabelljumbon fått med sju poäng på nio matcher, där bland annat petningen av stjärnan Jakub Vrana blivit en snackis, och rejäl ilska riktats mot domarna vid helgens 2–4-förlust mot Färjestad.

Andreas Hägglund håller inte med, och slår tillbaka i en intervju med P4 Östergötland.

– Jag tycker att han faktiskt inte har någon aning. Han är ju inte här nere och ser vilket jobb de gör. Han kanske borde titta i sin egen backspegel. Hans tränarkarriär var inte heller den bästa, säger sportchefen.

– Det blir lite löjlighetens skimmer över det när man går ut och attackerar folks personligheter på det sättet, tillägger han.

Hägglund: "Det är inte min upplevelse"

När Hägglund själv pekar ut faktorerna bakom inledningens resultat är det jämnhet, målskytte och powerplay som han tar upp, och då bristerna i de delarna av spelet. Samtidigt skedde en petning av just Vrana även i fjol, då under "Musse" Håkansons ledning. Nu är det "Ante" Karlsson som är huvudtränare, och tar de beslutet.

– Det är inte min upplevelse av de spelare vi har i det här laget. Jag kan inte svara för hur det har varit förut, men jag tycker att alla försöker och gör sitt bästa, svarar Hägglund.

Inför förra säsongens premiär höjdes frågande röster kring LHC breda forwardssida. Håkanson pratade då om "rollacceptans" och hänvisade vidare till "management". Det blev sedan en rörig säsong med sparkningar av både sportchef, Peter Jakobsson, och "Musse".