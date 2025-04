Lämnade MoDo efter uttåget – klar för HV71

Lassi Lehtinen lämnade MoDo efter kvalförlusten mot HV71.

Nu är den finske målvakten klar för en fortsättning i SHL – med HV71.

– Jag ser verkligen fram emot att komma till HV71 med de fantastiska fans klubben har, säger Lehtinen.

Lassi Lehtinen är klar för HV71.

Foto: BIldbyrån (Montage)

HV71 meddelar via sin hemsida att den tidigare MoDo-målvakten Lassi Lehtinen skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben.

– Jag ser verkligen fram emot att komma till HV71 med de fantastiska fans klubben har. HV71 har ett spännande lagbygge på gång och jag är glad över att vara en del av det och längtar efter att få komma till Jönköping och träffa mina nya lagkompisar, säger Lehtinen till klubbens hemsida.

Spelade ödeskval mot HV71

Lehtinen har spenderat de senaste två säsongerna i MoDo och vaktade Örnsköldsvikslagets kasse i ödeskvalet mot HV71 tidigare den här våren. Nu byter finländaren sida.

– Lassi har bevisat två år i rad att han är en av SHL:s bästa målvakter och har också under många år i Finland spelat på en väldigt hög nivå. Det ska bli kul att se honom i HV-tröjan och är övertygade om att han blir en tillgång för oss, säger general managern Björn Liljander.

Målvakt kan lämna: ”Inte hållbart”

Sedan tidigare har HV71 både Frederik Dichow och Hugo Alnefelt på kontrakt, samtidigt som man har Olof Glifford utlånad till IK Oskarshamn. Nu tyder det mesta på att någon målvakt kommer att lämna klubben i samband med Lehtinens intåg.

– Det är naturligtvis inte hållbart att ha tre målvakter plus Olof in i nästa säsong och vi arbetar aktivt just nu för att hitta en bra lösning för alla parter, säger Liljander.