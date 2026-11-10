Klart: Nödlösningen blir kvar

Jonas Gunnarsson blir kvar i Timrå säsongen ut.

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Timrå meddelar via sin hemsida att man förlänger kontraktet med målvakten Jonas Gunnarsson över hela säsongen.

Veteranmålvakten hämtades in på ett korttidskontrakt som en nödlösning till följd av Frederik Dichows skada i oktober och nu har parterna enats om ett avtal fram till våren.

– Det känns jättebra att vara här i Medelpad. Jag har kommit till en väldigt bra grupp och känt mig välkommen från första stund. Jag känner mig redan hemma och är väldigt glad över att få den här möjligheten. Nu ser jag fram emot att bidra till laget och göra mitt bästa för Timrå IK, säger Jonas Gunnarsson.

Oviss tidsplan för Dichow

Anledningen till att Timrå väljer att förlänga avtalet med Gunnarsson har att göra med att det står klart att Dichow är i behov av ytterligare rehabilitering innan han kan återgå till spel. Målvakten skadade sig på träning den 7 oktober och det är i nuläget oklart när han kan vara tillbaka mellan stolparna för Timrå.

Gunnarsson har ännu inte spelat någon match i Dichows frånvaro. I stället har Timrå satsat fullt ut på Jacob Johansson, som har spelat 13 av lagets 14 matcher den här SHL -säsongen.