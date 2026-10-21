Juniorens succéstart: "Är på rätt väg"

Max Westergård har fått en succéstart på säsongen.

Foto: Foto: Bildbyrån (montage).

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Max Westergård har verkligen slagit igenom i Frölunda under säsongsinledningen. Junioren har bortsett från sina åtta poäng (3+5) bidragit med mycket offensivt för sitt lag.

Förra säsongen hamnade Westergård lite i Ivar Stenbergs skugga som tog en mycket större plats i laget. Själv ser Westergård följande på sin fina succéstart.

– Jag känner att jag har spelat med bra gubbar. Kedjekamraterna hjälper mycket där. Det är alla i hela laget som bidrar, det är inte bara jag som har fått poängen. När man spelar bäst som lag så kommer poängen också, säger junioren till hockeysverige.se och fortsätter.

– Under en säsong går det upp och ner men jag tycker ändå att vi är på rätt väg nu.

"Stenberg var mer redo"

Westergård presenterade sig för SHL redan till säsongen 2024/2025 när både han och kollegan Ivar Stenberg gjorde succé under slutspelet.

Förra säsongen handlade däremot allt om Stenberg. Westergård spelade endast 18 matcher i A-laget och landade på noll gjorda poäng. Istället spelade 19-åringen med Frölundas J20-lag, där han briljerade.

Stenberg har sedan gått över till NHL och nu har Westergård kunnat visa vad han går för.

– Stenberg var kanske mer redo än vad jag var förra säsongen. Han gjorde det riktigt bra och förtjänade all speltid som han fick. Nu känner jag att jag har tagit kliv och är mer redo nu.

– Du var väldigt framgångsrik i J20 de senaste säsongerna. Hur ser du på resan du har tagit till A-laget?

– Det var viktigt för mig att spela J20 också. Det var ändå bra att lira J20. Man fick spela mycket offensivt, mycket med puck. Jag kände att det var bra för mig.

Max Westergård firar sitt mål mot Djurgården tillsammans med kedjekamraten Max Friberg.

Foto: Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Hyllas av kaptenen: "Grymt imponerad"

Westergård har nu tagit en mer permanent plats i laget. De två senaste matcherna har junioren till och med spelat i förstakedjan med kaptenen Max Friberg och assisterande Nicklas Lasu.

Under gårdagens match mot Djurgården stod Westergård för ett mål och ett assist. Då passade Frölundakaptenen Friberg på att hylla sin nya lagkamrat.

– Grymt imponerad. Han har verkligen tagit kliv och tar för sig. Han har många spetskvaliteter som sticker ut. Han gör rätt för sig hela tiden och vill bli bättre. Det är grymt kul att jobba med en sådan killa. Spelar i samma kedja nu också, det är jättekul.

Westergård instämmer.

– Det är kul med dem. De har stenkoll på grejerna här. Det är bara kul att spela med dem.

Efter elva matcher ligger Frölunda på en andraplats i tabellen och har endast förlorat två matcher. Westergård har varit en bidragande faktor i detta. Närmast ska Frölunda åka till Ängelholm för att gästa Rögle på torsdag.