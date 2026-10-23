Järnkrok om tuffa starten: "Poängen skiter jag i"

Calle Järnkrok har haft en tuff start i återkomsten.

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Calle Järnkrok har det, precis som Brynäs, tufft just nu. Stjärnan som återvänt efter 13 säsonger och 879 matcher i NHL har inte fått det att stämma under sina inledande åtta matcher i SHL, efter skadan som håll honom borta i starten av säsongen.

– Han är blek, riktigt blek. Hur länge ska man hålla tålamodet med honom?, sa TV4:s Petter Rönnqvist i gårdagens sändning .

I gårdagens förlust mot Örebro kom visserligen säsongens första poäng ner han tilldelades en assist efter Brynäs 2-3-reducering i slutminuten.

– Att jag gjorde poäng visste jag inte ens, om jag ska vara helt ärlig. Poängen skiter jag i. Man vill i alla fall att det ska kännas bra när man spelar också skapar lite lägen. Det har jag definitivt inte gjort i alla matcher. Det är en bit kvar, säger Calle Järnkrok.

Järnkroks tuffa start i Brynäs

I övrigt var det ingen rolig match för Järnkrok och kedjekamraterna Anton Rödin och Jaret Anderson-Dolan. Andrakedjan lyckades faktiskt inte mäkta med ett enda skottförsök i spel fem mot fem.

– Vår kedja gjorde inte mycket där ute i dag. Det fungerade inte så bra. Jag tycker att vi var mest i egen zon. Inte hela matchen, men till stora delar. Då är det svårt att göra någonting. Förutom det var matchen ganska jämn, säger Calle Järnkrok till Sportbladet efter matchen.

Brynästränaren Niklas Gällstedt delar Järnkroks bild, och har högre förväntningar på nyss nämnda trio.

– Naturligtvis. Men det är samtidigt bara första matchen så det gäller bara att jobba hårdare än våra motståndare totalt sett, säger han i en intervju med Gefle Dagblad .