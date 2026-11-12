Hermansson om Strauss Mann: "Inte helt borträknad"

Strauss Mann är snart redo för spel. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Skellefteå AIK hade ett helt gäng spelare som var osäkra till spel mot Brynäs IF. Till slut kom Jonathan Pudas och Pär Lindholm till spel medan Victor Stjernborg, Strauss Mann och ytterligare ett par spelare saknades i det som utvecklades till en mardrömskväll i Gävle.

Brynäs vann med 10-4 och en som hade en extra tuff match var Skellefteås målvakt Jani Lampinen . Det gjorde såklart att frågan om Strauss Manns vara eller icke vara i lördagens hemmamatch mot Linköping, där den tidigare stjärnmålvakten Gustaf Lindvall dessutom ska tackas av, blev än mer aktuell.

Strauss Mann kan göra comeback på lördag

På frågan om Mann är aktuell för spel redan på lördag svarade Skellefteåtränaren Daniel Hermansson:

– Nja, jag skulle säga att det är 50/50 att han är tillbaka. Sen får vi se om han spelar eller inte, sade "Hempa" på presskonferensen.

– Han är inte helt borträknad.

Hermansson beskrev torsdagens match som galen.

– Det var en galen match och om jag ska analysera mitt lag och det vi höll på med så ligger vi steget efter över hela banan. Vi är sena i forecheck och sega ut i försvarsspelet. Brynäs är ett skickligt lag och vi ger dem för mycket ytor. Sen är det kanske inte en 10-4-match, det rinner ju på lite.

– Men åker man hit utan att göra rätt saker så vet vi att det är svårt att vinna. Plus att de (Brynäs) är fruktansvärt effektiva.