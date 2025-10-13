Leksand har fått klara sig utan nyckelspelarna Anton Johansson och Peter Cehlárik den senaste tiden. Nu meddelar klubben via sin hemsida att båda spelarna är tillgängliga inför torsdagens match mot Brynäs.

Anton Johansson och Peter Cehlárik. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Leksand har haft en motig start på SHL-säsongen. Laget har bara tagit fyra vinster på de inledande elva matcherna – och stjärnan Max Veronneau har dragit på sig en långtidsskada som håller honom borta från spel fram till slutet av oktober.

De senaste matcherna har laget fått klara sig utan ytterligare två nyckelspelare i form av Anton Johansson och Peter Cehlárik.

LIF-kaptenen Cehlárik täckte skott i en drabbning med Linköping och blev liggandes på isen, den slovakiska yttern har sedan dess stått på skadelistan. Anton Johansson utgick under en match mot Luleå och har sedan dess fått se matcherna från läktaren.

Nu meddelar klubben via sin hemsida att båda spelarna är tillgängliga för spel i matchen mot Brynäs under torsdagen.

Även forwarden Arvid Eljas är på bättringsvägen och förväntas träna fullt med laget i veckan.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects