Emil Sylvegård nätade direkt i comebacken.

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I början av veckan blev Emil Sylvegård klar för en återkomst till Malmö Redhawks. 33-åringen skrev på ett korttidskontrakt med moderklubben för att täcka upp då laget har skador på Fredrik Händemark , Hugo Pettersson och Isac Born .

Under kvällens SHL-omgång var Sylvegård tillbaka i Malmö-tröjan för första gången på över tre år. Då fick profilen också en drömstart i comebacken.

Redan efter 2:41 minuters spel, i sitt första byte, blev Emil Sylvegård målskytt för Malmö. Det var backen Jonathan Myrenberg som sköt ett skott som styrdes in, via Sylvegård, i mål bakom Björklövens målvakt Frans Tuohimaa.

– Är det Sylvegård? Det verkar som att Sylvegård är på den. Den tar på benet på Sylvegård, då är han målskytt för Malmö. Han är tillbaka i SHL med besked direkt i första bytet. Det tar han nog alla dagar i veckan. Man såg ju också hur hela båset jublade när Emil Sylvegård fick göra det målet, säger TV4:s kommentator Lars Lindberg.

Emil Sylvegård om drömstarten i Malmö Redhawks

Emil Sylvegård gav sedan själv sin syn på drömstarten i comebacken till Redhawks.

– Stark på puck, in på mål och sedan lyckas den ta på mig. Det var skoj att hänga en direkt. Det är skönt och lite overkligt faktiskt att komma in och göra mål i första bytet. Man försöker bara komma in i matchtempot igen med flåset, tajmingen, nytt system och allting. Det var bara skoj, säger Sylvegård till TV4.

Senare i perioden lyckades Björklöven först kvittera till 1-1 genom Chris DiDomenico, som därmed gör sitt första SHL-mål. Sedan tog Malmö återigen ledningen då Klas Dahlbeck också gjorde sitt första mål för säsongen.

Emil Sylvegård var het i sin återkomst till SHL och hamnade inte bara i målprotokollet. Profilen hamnade även i diskussioner med både DiDomenico samt Lenni Killinen i Björklöven under första perioden.

– Han börjar redan på uppvärmningen, jag vet inte vad han håller på med. Det är roligt att vara tillbaka och ”tjabba” lite. Det var ”88:an” (Chris DiDomenico), som du ska intervjua snart här också, han har ju haft en bra säsongsstart så jag var på honom lite också, säger Sylvegård.

I början av andra perioden utökade Malmö sin ledning i Umeå genom Oliwer Kaski . Björklöven kunde sedan reducera sedan Chris DiDomenico gjort sitt andra mål i matchen, den här gången via ett straffslag.

Matchen pågår!