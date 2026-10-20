Noah Hasa flyger i isen mot Djurgården.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var i den tionde minuten av tisdagsmötet mellan Frölunda HC och Djurgården som Joe Snively fick se motståndarna klapp klapp-spela sig till 2–0 i powerplay. En dryg minut tidigare hade han och alla andra i stockholmslaget stått upp och skrikit ut sin frustration. Utvisningen som han drog på sig var ingen utvisning, i deras mening.

När reprisbilderna sedan rullas i TV4 får både Snively och Robert Kimby rätt.

– Han snubblar på sin egna skridsko där, Frölunda-spelaren (Noah Hasa). Det är precis framför DIF-båset. Jag ser den från min position här, och det är mer att han sätter spetsen i isen än att det är en slashing eller tripping, säger experten Sanny Lindström i sändningen.

– Domaren bakifrån ser ju inte att det är en ”toepick”, tillägger han även.

Rätt eller fel blev det två minuter för tripping, och plötsligt var uppförsbacken 0–2 efter 20 spelade minuter.

– Missnöjd, vi kommer ut alldeles för dåligt. De ligger på oss i början, vi vet att vi måste få ner den på dem och jobba hårt i vår forecheck. Vi vinner ett par gånger högt upp och det är så vi vill spela, säger Djurgårdsbacken Philip Holm i pausintervjun.

Oliver Wahlström fick in en puck i andra perioden, men siffrorna stack sedan iväg till 6–1 för Frölunda.

Matchen pågår!