Rasar i TV: "Skitkassa – vi blir överkörda"

Robert Kimby höll inte igen efter förlusten.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

"Missnöjd, vi kommer ut alldeles för dåligt", konstaterade Philip Holm redan i kvällens första pausintervju i Scandinavium. Därefter föll Djurgården ihop ytterligare och tappade iväg siffrorna till en 6–2-seger för Frölunda HC.

När Robert Kimby sedan fick på sig TV4:s hörlurar höll han inte igen.

– Vi är jättedåliga, alltså jätte, jätte, jättedåliga. Frölunda är bra, men vi är jättedåliga. Jag skulle kunna stå och rabbla alla delar i spelet. Vi blir överkörda så det var duktigt av. Det är piss. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer än att vi är skitkassa ärligt talat, säger huvudtränaren efter slutsignalen.

Kimby fortsätter om delarna i spelet som inte stämmer:

– Allt är svagt. Vi ligger steget efter hela tiden, och då ser det ut så här. Jag menar, är man inte där med ettan och tvåan i forechecken, då springer trean bort sig. Är man inte vaken i huvudet så håller man i pucken för länge och så blir man överkörd. Jag tycker att det började redan första bytet. Det är jättemycket som inte är bra för oss idag. Vi blir överkörda, säger han.

Kimby: "Vi ska inte lägga det här bakom oss"

Djurgården har nu plockat två av 15 möjliga poäng på bortaplan i denna serieinledning. Härnäst väntar de regerande mästarna, Skellefteå, efter just en sådan resa till en seriekonkurrent.

– Ett så får man se sig själv i spegeln. Så här vill vi inte se ut, det är undermåligt. Vi ska möta Skellefteå. Konsten är att nollställa sig själv, vi vet om att vi inte är så här dåliga. Sen behöver vi higlighta vissa av beteendena Sanny (Lindström) pratar om. Det är där det börjar. Vi kan börja med första byter ”hur vill vi se ut? Hur vill vi skapa egen energi?”. Vi ska inte lägga det här bakom oss för vi vill inte att det ska se ut så här. Det här är för svagt. Vi är inte så här dåliga heller, säger Robert Kimby.

Medan matchen pågick var tonen densamma från assisterande tränaren Michael Holmqvist.

– Jag måste passa mig för vad jag säger nu... Killarna måste hjälpa varandra. Man har en Djurgårdströja på sig. Någon slags stolthet på isen ska gälla i 60 minuter oavsett vad det står på den jävla tavlan, säger han i TV4.

Frölunda – Djurgården: 6–2 (2–0, 2–1, 2–1)

Frölunda: Heens, Thorell, Tömmernes, Fagemo, Lindholm, Westergård.

Djurgården: Wahlström, Hudon.