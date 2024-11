Förklaringen: Därför är löftet tillbaka i Växjö

Under måndagen kallades Leo Sahlin Wallenius hem från sitt lån i Nybro.

Nu kommer en förklaring av beslutet från Växjös Henrik Evertsson och Jörgen Jönsson.

– Vi känner att det kanske inte blev helt lyckligt där, säger Evertsson till Smålandsposten.

Leo Sahlin Wallenius och Henrik Evertsson. Foto: Bildbyrån (montage).

På förhand såg det klockrent ut.



Ett av Växjös främsta löften i Leo Sahlin Wallenius skulle få chansen att visa upp sig i Hockeyallsvenskan – och Nybro skulle, på nära håll, få se honom bygga vidare på det fina år som gjorde honom till en stöttepelare i Småkronorna.



Efter 14 matcher är nu 06:an tillbaka i Växjö.



– Som jag tänker just nu är han med oss i morgon (CHL-returen i och mot Fribourg-Gotteron) och förstärker vår backsida, som just nu egentligen bara består av sex backar när Keegan (Lowe) är skadad. För mig som coach är det en bra chans att se honom, hur han gått framåt och vad han lärt sig. Det ska bli kul att ha honom tillbaka, förklarar SHL-tränaren Jörgen Jönsson för Smålandsposten.

Förklaringen: “Inte helt nöjda”

Just skadan på Keegan Lowe är givetvis en del i beslutet att kalla hem Sahlin Wallenius, men Växjös sportchef, Henrik Evertsson, menar även att istiden i Nybro spelat in. Detta trots att talangen snittat över 15 minuter per match.



– Där känns det som att vi inte ska utmana turen mer utan känner att det kan vara ganska bra att få hem Leo i det här skedet. Dels var vi inte helt nöjda med hans istid i Nybro och känner att det kanske inte blev helt lyckligt där. När vi själva kände att vi hade ett behov valde vi att plocka hem honom, säger Evertsson till Smålandsposten och fortsätter:

– Härifrån ska vi dels se till att vi inte själva sätter oss i en alltför riskabel situation till Keegan förhoppningsvis är tillbaka. Dels får vi eventuellt ta ett nytt beslut när det gäller Leo; om vi sätter honom någon annanstans eller vad vi gör.