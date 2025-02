Udda målet – i galna starten: ”Allt annat än stabilt”

Henrik Björklund fick jubla över ett minst sagt udda mål under lördagen.

Det hela inledde upphämtningen i rivstarten mot MoDo med fyra mål på fyra minuter.

– Allt annat än stabilt från något av lagen egentligen, säger forwarden till TV4 i 2–3-förlusten.

Henrik Björklunds mål mot MoDo. Foto: Bildbyrån och TV4.

Henrik Björklund har gjort svårare mål i karriären än det han jublade över i lördagsmatchen mot MoDo.



Färjestad hade tagit time out och mötet, som rivstartats med två MoDo-mål inom de två första minuterna, fick en välbehövd vändning för gästerna trots att pucken såg ut att gå ner till icing med knappa tre minuter spelade. Björklund var först dit och skickade in en lurig puck i mitten. Plötsligt var ställningen 1–2.



– Vad är det för mål? Olyckligt för MoDo såklart, men precis vad Färjestad behövde, säger TV4:s kommentator Adam Johansson i sändningen.



Pucken hade studsat på en MoDo-back och in bakom Lassi Lehtinen i kassen.



– Jag ser väl egentligen Eklind där i det läget, sen svänger han av. Det gick bra ändå, säger Björklund själv till TV4 om målet.

”Ryckigt, hafsigt, bra, dåligt”

När klockade visade 04.05 hade även Axel Bergkvist gjort mål i den galna inledningen. Nu var ställningen 2–2.



– Det var ryckigt, hafsigt, bra, dåligt. Allt annat än stabilt från något av lagen egentligen. Vi ger dem lite för mycket is tycker jag. Vi kan vara lite tajtare och täppa igen lite bättre, säger Björklund.



Matchen lugnade ner sig rejält i den andra perioden sett till mål och det dröjde till mitten av tredje innan Paul LaDue avgjorde för MoDo till 3–2.



Färjestad tappar därmed bakom serieledande Brynäs. Glappet mellan första- och andraplatsen är nu nio poäng.