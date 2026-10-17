Tränarens utbrott – här kastar han vattenflaskan

Anders "Ante" Karlsson kastade in en vattenflaska på isen i LHC:s nya förlust.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Linköping stod för en stark insats hemma mot serieledande Färjestad och hade 2-2 länge . Det räckte dock inte för att ta poäng.

Färjestad satte 3-2 med bara drygt fyra minuter kvar att spela och strax därefter kunde bortalaget också stänga butiken sedan Oskar Steen gjort 4-2 med mindre än 90 sekunder kvar av matchen. Färjestads sista mål var dock kontroversiellt och väckte stor ilska hos Linköping.

Pucken tog nämligen på domaren bakom LHC:s mål vilket ledde till att FBK-kaptenen Linus Johansson kunde sno åt sig pucken. Johansson passade sedan in pucken till en helt fristående Oskar Steen som sköt in pucken i mål. Linköping var rejält irriterade över målet.

Ante Karlsson rasar mot domarna – kastar in vattenflaska på isen

Känslorna rann då över för tränaren Anders "Ante" Karlsson som blev rosenrasande på domarna. I sin ilska plockade LHC-coachen då upp en vattenflaska på bänken och kastade in den på isen. Det gjorde att Linköping fick ett lagstraff för "abuse of officials".

– Vi är lite grisigare och elakare framför eget mål och skapar en hel del lägen. Det är en bra prestation för oss. Vi ska göra 3–2 strax före deras mål. Vi hittar sätt att förlora just nu men det kommer vända. Jag lider med grabbarna, säger "Ante" Karlsson till TV4 efter förlusten.

Anders "Ante" Karlsson ville dock inte kommentera situationen som föranledde Färjestads 4-2-mål.

– Jag vete fan, jag ska inte säga någonting.

Linköping har nu förlorat sju av nio matcher under hösten och ligger sist i SHL med endast sju poäng så här långt.