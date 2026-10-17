Utspelet: "Nu låter jag kanske som en idiot, men..."

Magnus Nygren menade att Färjestad bjöd på för mycket mot Linköping.

Foto: TV4/Skärmdump & Magnus Andersson/Bildbyrån

Jumbon mot serieledarna i Östergötland. På förhand tycktes det vara en match där Färjestad skulle vara stora favoriter. Det blev dock oväntat jämnt där Linköping bjöd upp på match i Saab Arena.

Det var hemmalaget Linköping som tog ledningen när Linus Hultström satte sitt första mål för säsongen när han skickade in 1-0 till LHC i powerplay. Annars var det Färjestad som tog över matchbilden under första perioden och även lyckades vända på matchen.

Först kvitterade Mikkel Eriksen innan storstjärnan Viktor Lodin klev fram och gav bortalaget ledningen i slutet av första perioden.

Magnus Nygren om jämna matchen: "Det är Linköpings enda chans"

I andra perioden studsade dock Linköping tillbaka och gjorde match av det hela igen. I en spelvändning sköt Jakub Vrana ett skott och Emil Larmi lämnade en retur som gick rakt ut till Zion Nybeck som kunde skicka in kvitteringen till 2-2. Likaläget stod sig också in till tredje perioden.

– Det är fortfarande lite för mycket fram och tillbaka tycker jag. Vi slarvar lite med pucken och vi behöver vara starka på pucken om vi ska vinna den här matchen, säger Nybeck, som varit petad under hösten och nu får göra sitt första mål för säsongen:

– Det var ett bra anfall. Ett bra skott av Vrána där och sedan var det öppen kasse för mig bara. Det är extremt skönt, man har väntat på det här i några matcher nu.

Magnus Nygren var dock inte nöjd med Färjestads insats utan menade att man bjöd Linköping på lägen.

– Det var en bra första period, en helt okej andra. Det irriterar mig lite för vi blir lite väl ivriga och fyller på med lite väl mycket folk. Det är nog av välvilja att man vill lite väl mycket. Men, nu låter jag kanske som en idiot, men det är Linköpings enda chans att vinna mot oss om vi spelar så. Vi har serverat dem väl så här långt. Om vi kan ändra på det kommer det att bli bra, säger Nygren till TV4 i pausen.

Färjestad vinner efter sent avgörande

I tredje perioden kunde Färjestad sedan ta ledningen sent när Gabriel Carlsson satte 2-3 med bara drygt fyra minuter kvar att spela. Färjestad kunde sedan avgöra tillställningen efter en turlig studs där pucken tar på domaren och Linus Johansson sedan vinner pucken. FBK-kaptenen spelar in till Oskar Steen som satte 2-4 för att stänga matchen.

Färjestad tar därmed sin åttonde (!) raka seger och är fortsatt klara serieledare i SHL. Linköping är dock kvar som tabelljumbo med blott sju poäng på nio matcher så här långt.

Linköping – Färjestad 2–4 (1-2,1-0,0-2)

Linköping: Linus Hultström, Zion Nybeck.

Färjestad: Mikkel Eriksen, Viktor Lodin, Gabriel Carlsson, Oskar Steen.