Analysen: Därför fortsätter Brynäs förlora

Johan Larsson och Niklas Gällstedt. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en fin säsongsstart har Brynäs nu bara tagit en trepoängare på de åtta senaste matcherna. Utöver det har de en förlängningsseger och en förlängningsförlust. Och fem (!) uddamålsförluster efter ordinarie tid. Faktum är att samtliga matcher som Brynäs förlorat den här säsongen, förutom 7-2-nederlaget mot Skellefteå i premiären, har varit just uddamålsförluster.

Mot Rögle kom de tillbaka från underläge 0-2, 1-3 och 3-4 till att i alla fall få med sig en poäng. Men det blev i slutändan ändå en tredje förlust i följd för det topptippade laget. De buades också ut efter den första perioden där de sköt noll (!) skott på mål.

Rögles assisterande tränare Max Bohlin menar dock att den siffran inte var rättvisande.

– Vi är givetvis väldigt nöjda med hur vi kommer ut, men Brynäs skapar faktiskt fyra målchanser i den första perioden även om det står noll skott.

Brynäs huvudtränare Niklas Gällstedt var dock kritisk.

– Vi kommer ut på ett sätt som vi inte vill göra när vi representerar Brynäs IF. Vi möter en motståndare som sätter hög press, men det hade vi pratat om. Den perioden kan vi lägga till handlingarna och lära oss av. I andra kommer vi underfund med deras press. Och jag vill ge killarna att de kämpar och sliter mot ett bra Rögle. Två perioder kan vi ta med oss.

Ser du någon gemensam nämnare i de här tre förlusterna?

– Jämför vi med Örebromatchen (i torsdags, reds.anm) spelar vi med mycket mer attityd idag. Sen finns det en hel del skönhetsfel på en del mål. Och kampduellerna måste vi jobba på, säger Brynästränaren.

– Men jag vill också förstärka att vi kommer tillbaka tre gånger.

Johan Larsson om Brynäs förlustsvit

Lagkaptenen Johan Larsson, som styrde in två mål i förlusten och därmed bröt en måltorka på åtta matcher, är inne på samma spår.

– Det här var ett steg framåt jämfört med de senaste matcherna. I alla fall andra- och tredjeperioden. Vi visar en bra desperation. Det är ett litet steg, men ändå ett steg åt rätt håll. Mot Örebro gjorde vi väl 20 bra minuter, och det var ett litet steg framåt det också, och idag var det 40 bra minuter. Vi visar bra karaktär idag.

Vad är det som gör att ni förlorar de här jämna matcherna?

– Jag vet inte riktigt. Nu är ju prestationerna bättre i alla fall. Vi får börja där, säger han.

– Misstagen vi gör straffar sig för hårt. Vi tar över i tredje och sen kommer de upp och gör mål direkt. Kan vi städa upp misstagen kan vi nog få med oss något.

Upplever du att det finns en frustration i gruppen?

– Nej, det tycker jag inte. Vi jobbar på. Nu är som sagt prestationen där också. Det var lite bättre mot Örebro, och lite bättre idag.

Nu väntar "omöjliga" Färjestad på torsdag.

– Det blir ett tuff test. Det gäller att vi fortsätter på den inslagna vägen, på det sätt vi avslutade idag.