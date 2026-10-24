Brynäs buades ut mot Rögle.

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Brynäs är inne i en tung trend just nu. De kommer från förluster mot HV71 och Örebro senaste omgångarna och tar under lördagen emot Rögle på hemmaplan. Då blev det en mardrömsinledning när Mark Friedman gjorde 1-0 för gästerna redan efter en dryg minut.

Och sen kan Brynäs period beskrivas med ett ord: Slätstruket.

Milton Gästrin hade förvisso två skott i stolpen. Men inte ett enda skott på mål mäktade hemmalaget med på de första 20 minuterna.

Det blev också 2-0 innan perioden var slut. Det var då Karson Kuhlman som var framme och gjorde gästernas andra mål för kvällen.

Brynäs buades ut efter första perioden

När periodvisslan ljöd var buropen en tydlig markering av missnöje från hemmasupportrarna.

– Det är inte okej. Vi måste studsa upp. Det är ingenting vi kan ta med oss från den här perioden. Det är mycket som behöver bli bättre. Vi ställer mycket krav på varandra och säger att vi måste upp, säger Axel Andersson i TV4.

Brynäs har nu 40 minuter på sig att vända matchen mot Rögle för att inte åka på den tredje raka förlusten.