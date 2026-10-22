Stortalangen petad: ”Varit för dålig”

Alexander Command har fått sparsamt med speltid i SHL den här hösten.

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Efter att ha spelat nära 13 minuter i premiären mot Färjestad har istiden blivit mindre och mindre för Örebros stortalang Alexander Command . 18-åringen spelade nära elva minuter i säsongens andra match och strax under tio minuter mot Björklöven för en dryg månad sedan.

Sedan dess har 18-åringen bara spelat fyra minuter och 23 sekunder, alla i förlustmatchen mot Djurgården den 8 oktober. I hemmasegern mot Växjö den 10 oktober satt han på bänken hela matchen och förra veckan petades han helt och hållet ur laguppställningen.

– Det är som det är. Det är hård konkurrens och jag tycker inte att jag har spelat i närheten av den hockey som jag brukar göra. Då får det bli som det blir helt enkelt, säger Command till Nerikes Allehanda .

Spelade U20-hockey i helgen

I stället för SHL-hockey fick Command, som draftades som tolfte spelare totalt av New Jersey Devils i somras, i stället spela med Örebros U20-lag mot Färjestad och BIK Karlskoga. Om det är bra att han får speltid med juniorerna i stället?

– Det är alltid kul att spela match, så det är väl både ja och nej på den frågan. Det är inte i U20 jag vill vara i slutänden, det är långt ifrån det. Jag vill ju kunna spela här på mina styrkor. Men jag har varit för dålig, säger han.

JVM i fara?

Command är uttagen i Juniorkronornas trupp som spelar femnationsturnering i Nyköping i början av november, men 18-åringen är medveten om att bristen på speltid kan komma att kosta honom en plats i den svenska JVM-truppen.

– Absolut. Så klart hade det varit skitkul att spela JVM, det är en jäkligt stor grej. Men jag tycker det finns lärdomar att ta del av också. Skulle man bli uttagen är det en bonus. Men får jag spela mitt spel och får göra det här så tror jag inte det kommer att vara några större problem.

Stortalangen står inte noterad för någon poäng i de fem SHL-matcher han bokförts för den här säsongen, medan han producerat tolv poäng (7+5) på sex matcher i U20 Nationell.