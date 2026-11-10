Tio kandidater till Elite Prospects Award 2027

Framåt vårkanten kommer juryn för Elite Prospects Award att plocka ut sin vinnare för säsongen 2026/27. Priset delas ut till SDHL:s bästa junior och har delats ut sedan 2019.

Vilka har chansen att ta hem ett av damhockeyns ädlaste priser den här säsongen? Det är många och såklart kan mycket hända ännu med tanke på att vi är tidigt på säsongen. Hockeysverige.se har listat tio juniorer som i alla fall har inlett säsongen på ett övertygande sätt.

Listan är gjord helt utan rangordning.