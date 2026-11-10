Tio kandidater till Elite Prospects Award 2027
SDHL

Tio kandidater till Elite Prospects Award 2027

Publicerad 10 november 2026 10:00
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
Reporter
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Det finns gott om lovande juniorer i SDHL. Här listar Ronnie Rönnkvist tio kandidater till Elite Prospects Award denna säsong.

Framåt vårkanten kommer juryn för Elite Prospects Award att plocka ut sin vinnare för säsongen 2026/27. Priset delas ut till SDHL:s bästa junior och har delats ut sedan 2019.

Vilka har chansen att ta hem ett av damhockeyns ädlaste priser den här säsongen? Det är många och såklart kan mycket hända ännu med tanke på att vi är tidigt på säsongen. Hockeysverige.se har listat tio juniorer som i alla fall har inlett säsongen på ett övertygande sätt. 

Listan är gjord helt utan rangordning.

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