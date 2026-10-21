16-åringen matchvinnare – Frölunda tog fjärde raka

Moa Stridh blev matchvinnare för Frölunda med sitt första mål i SDHL. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Frölunda fortsätter att rada upp segrar i SDHL . På onsdagskvällen kom den fjärde raka när HV71 besegrades med 4–2 på hemmaplan – efter att 16-åriga Moa Stridh klivit fram som matchvinnare.

Frölunda tog ledningen genom Hanna Olsson i den första perioden. HV71 svarade i den andra perioden när Thea Johansson kvitterade, men Sofie Lundin återställde hemmalagets ledning bara 27 sekunder senare.

HV71 vägrade dock ge sig. Med 30 sekunder kvar av den andra perioden satte Barbora Kapicakova 2–2 och såg till att lagen gick till paus med ett helt jämnt resultat.

Moa Stridh gör första SDHL-målet

Men i den tredje perioden klev Frölundas unga talang fram. Efter 43.59 gjorde Moa Stridh sitt allra första mål i SDHL och gav Frölunda ledningen med 3–2. Sofie Lundin fastställde sedan slutresultatet till 4–2 med drygt sex minuter kvar att spela.

Lundin blev därmed tvåmålsskytt och noterades även för en assist på Stridhs matchvinnande mål. Ebba Westerlind stod för två assist i segern.

Frölunda har nu fått ordentlig fart efter en något tveksam inledning på säsongen. Med fyra raka vinster går laget upp på tredje plats i tabellen och passerar därmed just HV71, som nu ligger fyra.