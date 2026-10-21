SDHL

16-åringen matchvinnare – Frölunda tog fjärde raka

Publicerad 21 oktober 2026 21:29
Hockeysverige
Hockeysverige
Följ HockeySverige påGoogle news

Moa Stridh, 16, blev stor matchhjälte när Frölunda besegrade HV71 med 4–2 i Frölundaborg. Segern var göteborgarnas fjärde raka i SDHL och innebär att de passerar HV71 och klättrar upp på tredje plats i tabellen.

Moa Stridh blev matchvinnare för Frölunda med sitt första mål i SDHL. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN
Moa Stridh blev matchvinnare för Frölunda med sitt första mål i SDHL. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN
Foto: BILDBYRÃN

Frölunda fortsätter att rada upp segrar i SDHL. På onsdagskvällen kom den fjärde raka när HV71 besegrades med 4–2 på hemmaplan – efter att 16-åriga Moa Stridh klivit fram som matchvinnare.

Frölunda tog ledningen genom Hanna Olsson i den första perioden. HV71 svarade i den andra perioden när Thea Johansson kvitterade, men Sofie Lundin återställde hemmalagets ledning bara 27 sekunder senare.

HV71 vägrade dock ge sig. Med 30 sekunder kvar av den andra perioden satte Barbora Kapicakova 2–2 och såg till att lagen gick till paus med ett helt jämnt resultat.

Moa Stridh gör första SDHL-målet

Men i den tredje perioden klev Frölundas unga talang fram. Efter 43.59 gjorde Moa Stridh sitt allra första mål i SDHL och gav Frölunda ledningen med 3–2. Sofie Lundin fastställde sedan slutresultatet till 4–2 med drygt sex minuter kvar att spela.

Lundin blev därmed tvåmålsskytt och noterades även för en assist på Stridhs matchvinnande mål. Ebba Westerlind stod för två assist i segern.

Frölunda har nu fått ordentlig fart efter en något tveksam inledning på säsongen. Med fyra raka vinster går laget upp på tredje plats i tabellen och passerar därmed just HV71, som nu ligger fyra.

Frölunda HC 4–2 HV71
SDHL · 21 oktober 2026 · Frölundaborg Isstadion · Publik: 251
Periodresultat: 1–0, 1–2, 2–0

Mål

Tid Resultat Målskytt Assist
07:00 1–0 Hanna Olsson (2) Ella Hellman, Michaela Pejzlova
24:16 1–1 Thea Johansson (5) Jade Arnone
24:43 2–1 Sofie Lundin (3) Emily Nix, Lisa Johansson
39:30 2–2 Barbora Kapicakova (1) Inga assist angivna
43:59 3–2 Moa Stridh (1) Sofie Lundin, Ebba Westerlind
53:20 4–2 Sofie Lundin (4) Ebba Westerlind, Paula Bergström

Målvakter

Lag Målvakt Räddningar Räddningsprocent
Frölunda Kassidy Sauvé 28/30 93,33 %
HV71 Stephanie Neatby 31/35 88,57 %

Matchstatistik

Statistik Frölunda HV71
Skott på mål 35 30
Utvisningsminuter 8 8
Powerplay 0 % 0 %

Den här artikeln handlar om:

Frölunda HC DamEbba WesterlindMoa StridhHV71 DamSofie Lundin