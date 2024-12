Svenskens succé – i förstakedjan: “Försökte vara redo”

Viktor Arvidsson har kommit tillbaka från skada och i natt skickades han då upp i förstakedjan med Connor McDavid.

Då klev 4 Nations-svensken fram och stod för 1+1 i Edmonton Oilers 3-1-vinst mot Ottawa Senators.

– Jag har haft mycket skador de senaste två åren men nu tycker jag att jag är redo och det känns bra just nu, säger Arvidsson efter segern.

Viktor Arvidsson blev målskytt direkt efter att ha fått spela bredvid McDavid. Foto: Timothy Matwey/The Canadian Press via AP/Alamy

En skada höll Viktor Arvidsson borta från NHL-spel i över en månad. Men förra veckan var “Arvy” återställd och gjorde då sin första match tillbaka efter skadan.

I natt, i sin tredje match sedan återkomsten, så fick då Arvidsson chansen i Edmonton Oilers förstakedja. Han tog då plats bredvid Connor McDavid och Zach Hyman. Det gav omedelbar effekt för 31-åringen.

I första perioden öppnade svensken, som nyligen blev uttagen i den svenska 4 Nations-truppen, målskyttet. Han smög fram på bortre stolpen och kunde knacka in pucken bakom landsmannen Linus Ullmark efter en fin framspelning av McDavid. Ullmark klev senare av med en skada i matchen.

Arvidsson fick också spela i Edmontons första powerplay-uppställning tillsammans med både McDavid och Leon Draisaitl. I andra perioden spelade han då fram till det matchavgörande 2-1-målet i powerplay. Arvidsson petade loss pucken till Zach Hyman som sköt in pucken och har nu gjort mål i sex raka matcher.

Oilers avgjorde sedan matchen i tredje perioden med ett mål av Adam Henrique, framspelad av svenske Mattias Janmark.

Viktor Arvidsson: “Vill bidra lika mycket som alla andra”

Viktor Arvidsson har nu gjort tre mål och sju poäng på 19 matcher sedan han flyttade till Edmonton.

– Jag försökte bara skjuta så hårt jag bara kunde för att få in pucken i nätet, säger Arvidsson om målet till nhl.com och fortsätter:

– Jag försökte vara redo när jag kom tillbaka. Jag har haft mycket skador de senaste två åren men nu tycker jag att jag är redo och det känns bra just nu. Laget spelade bra medan jag var vid sidan av isen och nu försöker jag bara komma in och bidra lika mycket som alla andra gör.

Det återstår att se om Arvidsson får fortsatt förtroende i förstakedjan efter nattens uppvisning.

Edmonton Oilers – Ottawa Senators 3–1 (1-0,1-1,1-0)

Edmonton: Viktor Arvidsson (3), Zach Hyman (13), Adam Henrique (3).

Ottawa: Nick Cousins (5).