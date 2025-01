Djurgårdsduon toppar nya draftrankingen

Victor Eklund etta. Anton Frondell tvåa.

Så ser det ut när NHL Central Scouting släpper sin ranking över de största talangerna i Europa inför NHL-draften.

Victor Eklund och Anton Frondell är de största talangerna i Europa, enligt NHL. Foto: Bildbyrån

Vi är två veckor in i 2025 och senare det här året kommer ett stort antal unga talanger att få en dröm som går i uppfyllelse när NHL-draften går av stapeln till sommaren.

Nu har NHL Central Scouting släppt sina rankingar över de största talangerna i både Nordamerika och Europa. NHL delar upp sina rankingar och det är alltså ingen kombinerad ranking över vilka som spås gå etta, tvåa, trea, och så vidare. I stället plockas de största talangerna fram i varje region.

I Nordamerika är det kanadensiske backen Matthew Schaefer som tar förstaplatsen före USA:s James Hagens som nyligen var med och vann JVM-guld. Eftersom att rankingen är baserad på spelare som spelar i Nordamerika just nu fins en svensk med även på den transatlantiska rankingen. Det är storlöftet Sascha Boumedienne, som spelare på college, då han rankas på 18:e plats i Nordamerika. Totalt sett spås backtalangen gå antingen i slutet av förstarundan eller början av andrarundan.

Victor Eklund – den största talangen i Europa

På den europeiska rankingen är det hela 33 svenskar som tar plats bland 122 spelare. Fem (!) svenskar är då topp tio i Europa, och det är två Djurgårdsspelare som tar både första- och andraplatsen. JVM-stjärnan Victor Eklund lyfts fram som den största talangen i hela Europa, medan lagkompisen Anton Frondell är tvåa.

Både Eklund och Frondell tippas gå topp tio i draften och har även möjlighet att kunna gå topp fem till sommaren.

Strax där bakom återfinns MoDos talang Milton Gästrin på fjärdeplats på Europa-rankingen. Sedan tar även Djurgårdens Eric Nilson plats som sexa medan Luleås forwardslöfte Jakob Ihs Wozniak rankas sjua.

På målvaktssidan har NHL Central Scouting plockat ut 16 målvakter i Europa som är aktuella för NHL-draften, och fem av dem är svenskar. Tre blågula burväktare rankas då topp tio. Skellefteås stora målvaktstalang Love Härenstam rankas som den näst bästa målvaktstalangen i Europa. Sedan tar Måns Goos (Färjestad) och Filip Holmström (Örebro) plats som nia och tia.

Så rankas talangerna inför NHL-draften

Topp tio i Nordamerika:

1. Matthew Schaefer, b, Erie Otters (Kanada)

2. James Hagens, c, Boston College (USA)

3. Michael Misa, c, Saginaw Spirit (Kanada)

4. Porter Martone, fw, Brampton Steelheads (Kanada)

5. Roger McQueen, c, Brandon Wheat Kings (Kanada)

6. Radim Mrtka, b, Seattle Thunderbirds (Tjeckien)

7. Caleb Desnoyers, c, Moncton Wildcats (Kanada)

8. Jake O’Brien, c, Bradford Bulldogs (Kanada)

9. Jackson Smith, b, Tri-City Americans (Kanada)

10. Logan Hensler, b, University of Wisconsin (USA)

18. Sascha Boumedienne, b, Boston University (Sverige)

Topp tio i Europa:

1. Victor Eklund, fw, Djurgården (Sverige)

2. Anton Frondell, c, Djurgården (Sverige)

3. Ivan Rjabkin, c, Dynamo Moskva (Ryssland)

4. Milton Gästrin, c, MoDo (Sverige)

5. Vojtech Cihar, fw, Karlovy Vary (Tjeckien)

6. Eric Nilson, c, Djurgården (Sverige)

7. Jakob Ihs Wozniak, c, Luleå (Sverige)

8. Max Pesnicka, b, Plzen (Tjeckien)

9. Dmitrij Isajev, fw, Jekaterinburg (Ryssland)

10. Lasse Boelius, b, Ässät (Finland)

Alla svenskar på listan:

1. Victor Eklund, fw, Djurgården

2. Anton Frondell, c, Djurgården

4. Milton Gästrin, c, MoDo

6. Eric Nilson, c, Djurgården

7. Jakob Ihs Wozniak, c, Luleå

11. Eddie Genborg, fw, Linköping

14. Theo Stockselius, c, Djurgården

22. Theodor Hallquisth, b, Örebro

25. Viktor Klingsell, fw, Skellefteå

28. Viggo Nordlund, fw, Skellefteå

29. Zeb Lindgren, b, Skellefteå

31. Karl Annborn, b, HV71

34. Linus Funck, b, Luleå

36. Malte Vass, b, Färjestad

38. Melvin Novotny, fw, Leksand

40. Gustav Hillström, c, Brynäs

43. Arvid Drott, fw, Djurgården

46. Joe Wahlund, b, Färjestad

48. Aron Dahlqvist, b, Brynäs

49. Wihlem Hallquisth, b, HV71*

52. Wilson Björck, c, Djurgården*

63. Leo Sundqvist, b, Skellefteå*

70. David Granberg, c, Luleå*

82. Liam Danielsson, fw, Örebro*

85. Valter Lindberg, c, Skellefteå*

88. Hugo Orrsten, c, Örebro*

91. Felix Färhammar, b, Örebro

92. Filip Holst Persson, fw, Luleå

98. Oscar Davidsson, c, HV71

107. Hugo Hallin, b, MoDo

112. Noel Skarby, fw, HV71

118. Oliwer Sjöström, b, Luleå

121. Kalle Kratz, c, Mora*

*överårig

Topp tio målvakter i Europa:

1. Piotr Andrejanov, CSKA Moskva (Ryssland)

2. Love Härenstam, Skellefteå (Sverige)

3. Semyon Frolov, Spartak Moskva (Ryssland)

4. Petteri Rimpinen, Kiekko Espoo (Finland)

5. Andrej Trofimov, Metallurg Magnitogorsk (Ryssland)

6. Patrik Kerkola, KalPa (Finland)

7. Elijah Neuenschwander, Fribourg-Gottéron (Schweiz)

8. Michal Pradel, Slovakien U18 (Slovakien)

9. Måns Goos, Färjestad (Sverige)

10. Filip Holmström, Örebro (Sverige)

12. Isak Sörqvist, Luleå (Sverige)

16. Simon Carlsson, AIK (Sverige)