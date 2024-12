Veckans lag: “Är han på väg mot en andra guldhjälm?”

Mellandagshockeyn i SHL rullar vidare.

Robin Olausson tar nu ut Hockeysverige.se’s sista “Veckans lag” för 2024.

“Vore ett hett villebråd bland SHL-lagen om MoDo åker ut”

Galna dominansen under december.

“Har cementerat sig som en klasspelare i SHL”

Är Silfverberg bättre nu än Guldhjälmen-säsongen 2011/12?

Jakob Silfverberg är alltjämt en av SHL:s bästa forwards. Foto: Bildbyrån/Montage

Målvakt:

Daniel Marmenlind, Malmö

När Malmö och Växjö möttes under annandagen så vann Växjö skotten med hela 34-16. Men Malmö vann ändå matchen med 2-1.

Anledningen stavas Daniel Marmenlind.

Målvakten klev fram med en av säsongens bästa insatser och storspelade genom att rädda 33 av 34 skott. Marmenlind hade en tuff start på säsongen men verkar nu ha kommit igång mer på sistone där han har förbättrat sina prestationer. Kanske mår han bra av att ha fått bättre konkurrens sedan Marek Langhamer återvänt från skada?

Om han kan rada upp fler insatser likt den mot Växjö så kommer han att vinna flera viktiga poäng för Malmö under säsongens andra hälft.

Daniel Marmenlind spikade igen totalt under annandagen. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Bubblare: Jacob Johansson, Timrå.

Backar:

Har vi nästan börjat ta Charles-Édourard D’Astous lite för givet?

För det han faktiskt gör är inget annat än ofattbart som helt ny i SHL. Det är väldigt sällan som en importback kommer in som färsk i SHL och är dominant direkt från säsongsstart, men det är vad D’Astous har mäktat med. Han är en given toppback i ligan och presterar i princip alltid på en hög nivå. Sedan skadar det ju inte heller att han har ett magnifikt samarbete med Victor Söderström och tillsammans bildar de SHL:s bästa backpar.

Under veckan som passerat så gjorde han 1+2 i vinsterna mot MoDo och Växjö samt var +2 på de två matcherna. Nu har D’Astous gjort 22 poäng på 25 matcher och går upp i delad ledning av backarnas poängliga tillsammans med Axel Sandin Pellikka. Samtidigt är hans +18 bäst i SHL tillsammans med backpartnern Victor Söderström.

Ingen hade kunnat gissa att D’Astous skulle vara uppe på de nivåerna redan efter halva säsongen.

Charles-Édouard D’Astous är en av SHL:s bästa backar. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Mattias Norlinder, MoDo

Inte mycket har varit positivt i MoDo den här säsongen men av få ljusglimtar är Mattias Norlinder. Av alla nyförvärv som MoDo plockade inför säsongen så är Norlinder egentligen den enda som man kan säga är riktigt lyckad.

Han steppar verkligen upp och är den bärande och ledande spelaren över hela isen som MoDo behöver. I lördags var han isens bästa spelare och stod för 1+1 samt var +3 i 4-2-segern över Malmö. Norlinder har då varit en avgörande faktor i alla MoDos tre senaste vinster. Jumbon har tre raka hemmavinster och Norlinder har gjort mål i alla tre av de matcherna. Snacka om att göra skillnad.

Om MoDo skulle åka ut ur SHL skulle han vara ett hett villebråd bland alla andra SHL-klubbar.

Mattias Norlinder är MoDos bästa spelare. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Bubblare: Joel Nyström, Färjestad – Oskari Laaksonen, Luleå.

Forwards:

Rickard Hugg är med i veckans lag för andra gången i rad och det är lätt att förstå varför. Det går nämligen att göra ett starkt argument för att han har varit hela decembers bästa spelare också.

Hugg inledde veckan med att göra stor annandagssuccé. 25-åringen stod nämligen för 2+2 och låg bakom alla målen när Skellefteå vann med 4-2 över Örebro. I lördags följde han upp det med att återigen bli tvåmålsskytt i 5-1-vinsten mot Frölunda. Han är då bäst i veckan med sina fyra mål och sex poäng på två matcher.

Under december månad har han gjort hela fem mål och tio poäng samt är +8 på fem matcher. Innan dess hade han gjort elva poäng på 23 matcher samt var -3. Hugg har alltså vänt hela sin säsong och nästan dubblat sin poängskörd på bara fem matcher. Skellefteå har också vunnit alla fem matcher och Rickard Hugg har varit direkt avgörande för de flesta av de vinsterna.

Rickard Hugg har varvat upp rejält för Skellefteå. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

En annan spelare som kliver fram för sitt lag är HV71:s Henrik Borgström. Finländaren går från klarhet till klarhet och leder vägen för lagets offensiv under deras åtta matcher långa poängsvit.

Under veckan gjorde Borgström 1+1 mot Luleå under annandagen och följde sedan upp det genom att bli tvåmålsskytt i den oerhört viktiga matchen mot Linköping i lördags. 3+1 på två matcher gör att Borgström var näst bäst sett till både mål och poäng i SHL under veckan. Han är nu uppe på 13 mål och 29 poäng på 28 matcher den här säsongen och har därmed avancerat upp till fjärdeplats i både skytteligan och poängligan.

Tidigare har snacket varit att Henrik Borgström har passat bättre ute på en kant än som center för HV71. Men sedan han klev in som center i kedjan mellan Joona Luoto och Oskar Stål Lyrenäs så har hans spel nått nya höjder. Borgström driver då spelet på ett lysande sätt och är HV:s ledande spelare i offensiven, samtidigt som han även har tagit ett större ansvar defensivt.

Har nu cementerat sig som en klasspelare på SHL-nivå.

Henrik Borgström har verkligen klivit fram för HV71. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Jakob Silfverberg, Brynäs

Vad kan man egentligen säga om Jakob Silfverberg som inte redan har blivit sagt?

Jag blev väldigt förvånad när jag skulle ta ut “Veckans lag” och såg att Silfverberg faktiskt inte har blivit uttagen en enda gång. Men Silfverbergs största styrka är att han i princip aldrig gör en dålig match. Jag tror att ingen i ligan har en lika hög lägstanivå som Jakob Silfverberg. Han är nästan alltid en sjua eller en åtta på en tiogradig-skala och kryddar sedan det med flera perfekta och felfria insatser.

Under veckan stod Silfverberg för fyra poäng. Först blev han tvåmålsskytt mot MoDo och följde upp det med två assist mot Växjö. Hans tolv mål och 25 poäng på 28 matcher ger en topp tio-placering i både skytteligan och poängligan. Jag har då sett att det har diskuterats om Silfverberg är bättre nu än sin magiska säsong 2011/12 då han sköt 24 mål och 54 poäng i grundserien och följde upp det med 13 mål och 20 poäng på 17 slutspelsmatcher.

Jag måste nog påstå att Silfverberg är ganska tydligt bättre den här säsongen. Även om han inte har samma målskytte eller offensiva dominans så är Silfverbergs helhetsspel så pass mycket bättre och hans sätt att leda och driva detta Brynäs är väldigt imponerande. 2012 vann han Guldhjälmen efter sin otroliga säsong, och frågan är om inte Silfverberg kan vara på väg att spela sig till en andra guldhjälm om han fortsätter på detta viset.

Jakob Silfverberg gör aldrig en dålig match för Brynäs. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Bubblare: Oscar Lindberg, Skellefteå – Anton Levtchi, Luleå.