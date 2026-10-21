Poängsuccé i Djurgården – siktar nu mot U17-VM

Ludvig Langermo Neuman ska med till U17-VM efter en stark höst i Djurgården.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Han är en i raden av talanger som har fostrats i Täby och sedan tagit steget till Djurgården . Under hösten har också Ludvig Langermo Neuman fått en riktigt fin inledning i sin nya klubb. På elva matcher i U18 Region har forwarden stått för 21 poäng, vilket är bäst i laget.

Ser vi till hela den östra divisionen är det bara Södertäljes duo, Gabriel Wsol och Nicolas Novak, som är bättre.

– Det har varit kul att komma till Djurgården, det är mycket nytt från Täby. Det är mer träning och det har varit jättekul, säger 16-åringen.

Redan förra säsongen imponerade talangen i U18-serien och stod för 20 poäng på 18 matcher i den nationella serien under våren. Nu har han alltså även fått en smakstart här under hösten och är en av de mest framstående i sin kull sett till poäng.

Vad är den största skillnaden mot Täby?

– Det är kanske att man jobbar väldigt hårt här. Det är alltid ett hårt arbete med mycket träning. Sen är det även bra medspelare här att sparra mot, det blir bra träningar eftersom det är bra spelare som är där.

En i raden att välja Djurgården

Som sagt är det inte direkt en ovanlig flytt att byta Täby mot Djurgården. I A-laget finns just nu Theo Stockselius , samtidigt som även Viggo Björck och Marcus Nordmark har valt samma väg.

Ludvig Langermo Neuman har även med sig Filip Leijonhielm och Maximilian Söderholm som alla spelade tillsammans i Täby förra säsongen.

– Jag fick ett bra första intryck av klubben. De var sköna mot mig och det känns bra. Sen att det var nära, det kändes skönt.

Förra säsongen fick även löftet chansen med landslaget och han fick även fortsatt förtroende under hösten när Johan Rosén tog över landslaget.

Theo Stockselius som nu är i Djurgårdens A-lag har gjort samma resa.

Foto: Bildbyrån.

Hur skulle du beskriva din spelstil?

– Jag har bra fart och bra skridskoåkning. Sen är jag kreativ med pucken och jobbar hårt över hela banan.

Precis som för alla unga spelare finns det däremot mycket att jobba på. När han nu har börjat hockeygymnasiet i Djurgården slipar han på detaljer dagarna i ända.

– Det är mest jobbet över hela banan som jag jobbar på just nu. Jag tycker även att jag har börjat åka mer skridskor över hela banan.

Ludvig Langermo Neuman ska på U17-VM

När Johan Rosén presenterade truppen till U17 Hockey World Challenge , det som ofta kallas för U17-VM, fanns Ludvig Langermo Neuman med i truppen. På förhand är det också ett riktigt starkt lag med flera spännande spelare. På nio landskamper har djurgårdstalangen gjort sju poäng.

Samtidigt har även segrarna trillat in. Det har på de matcherna blivit sju segrar och bara en förlust efter ordinarie tid. Nu väntar för första gången en turnering mot icke-europeiskt motstånd.

– Det är otroligt mäktigt och att få dra på sig Sverige-tröjan är otroligt kul. Det har varit kul att få vara med på det och kul att de gillar mig och att jag får fortsätta vara med, säger han.

Maddox Schultz anses vara en av världens största talanger.

Foto: Alamy Stock Photo

I Oakville, Ontario, kommer det svenska landslaget nu att verkligen få bekänna färg. Inte minst i Kanada finns det flera namnstarka spelare. Både Liam Pue och Maddox Schultz, som har målats ut till underbarn, kommer att finnas med i turneringen. De båda var dessutom två av de bästa spelarna i U17-VM förra året.

– Det ska bli väldigt kul att få mäta sig mot de bästa. Nu har vi mött Finland och Tjeckien men USA och Kanada är ändå de stora hockeynationerna. Det ska bli väldigt kul att få mäta sig mot dem.

Hur ser du på laget ni åker med?

– Jag tycker att vi har ett bra lag. Vi har bra chanser att vinna många matcher. Alla jobbar stenhårt för varandra och gör allt för laget. Sen är det även att vi har många skickliga spelare i laget.

Drömmer om guld i Djurgården

I truppen som åker till Kanada finns det flera som har levererat bra under hösten. Inte minst lagkamraten i Djurgården, Melker Wersäll , men även Brynäs-duon Joakim Dahl och Leon Roos , för att nämna några.

Och sen Ludvig Langermo Neuman, så klart. Helt klart är att det är ett landslag med många offensiva fixstjärnor.

– Jag tycker det bara är bra, alla tar sin roll. Alla kan inte vara de som ska gå in i PP och göra mål. Det är bra att alla gör sin grej, vilket vi har gjort så här långt.

Ludvig Langermo Neuman (i gult) under en intermatch med landslaget.

Foto: Bildbyrån.

Vad jobbar du mest med i ditt spel just nu?

– Att alltid jobba hårt och få upp min lägstanivå, oavsett vilket lag vi möter.

I Djurgården finns det också goda möjligheter för att få en rolig vår. Föreningen har de senaste åren tillhört landets bästa och är i princip varje år med och slåss om SM-gulden. U18-laget i år har också imponerat under inledningen.

– Jag tror vi har bra chanser. Vi har ett väldigt bra lag med allt vi behöver. Vi är både offensivt och defensivt bra. Jag tror att vi har stora chanser att gå långt.