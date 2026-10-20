Tidigare VM-forwarden uttagen – som back

Lova Blom har blivit VM-uttagen – som back.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

BARKARBY (HOCKEYSVERIGE.SE)



Idag presenterade Erika Holst sin första Dam-VM-trupp tillika den som kommer spela Lidl Hockey Games i Södertälje med start 28:e oktober. Hela truppen hittar du här: Debutanter får chansen – här är svenska VM-truppen .



För Hockeysverige.se gav Erika Holst efter presskonferensen sin syn på truppen.



– Jag tycker alla tre målvakterna visat att dom är stabila. Ida Boman gjorde det jättebra då hon stod mot Tjeckien i Schweiz. Emma Söderberg hade en riktigt bra match senast mot Tjeckien. Dessutom har alla tre gjort bra prestationer i klubblag och landslag, så det känns bra.



Fanns Lisa Jönsson med i bilden efter sin fina match i den senaste turneringen?

– En otroligt spännande målvakt. Jag tycker att hon gjorde det jättebra då hon kom in, men blev inte riktigt prövad i Schweiz-matchen. Jag har en nära dialog med henne och det är kul att se hennes utveckling.

Erika Holst, förbundskapten för Damkronorna.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

På backsidan hittar vi bland andra tidigare VM-forwarden, Lova Blom.



– Dels använder hon sig av sina egenskaper, skridskoåkningen och puck-kontrollen, som hon har. Hon är otroligt bra på att driva upp pucken i banan både med sin skridskoåkning och passningsspelet.

– Vi vill förflytta spelet och inte fastna i egen zon för mycket så det kan vara ett litet lyft för oss att komma snabbare upp i banan.

"inte bara Sverigebra utan även världsbra"

Bara sju backar…

– Vi är i Danmark. Skulle det vara så att något hände är det nära.



Är Michelle Löwenhielm också en räddningsplanka om någon skada skulle inträffa bland backarna?

– På träning kanske, men nej hon får hålla sig uppåt, säger Erika Holst med ett lätt skratt samtidigt som hon känner sig tillfreds med backuppsättningen hon har tagit ut till VM i danska Herning.

– Det känns jättebra. Vi har Maja Nylén Persson som är så stabil och det är svårt att hitta någon som är mer felfri i defensiven. Hon är även ett offensivt hot.

– Sedan är det Mira Jungåker. Hon är inte bara Sverigebra utan hon är även världsbra. Hon är en toppback i världen och har haft en fantastisk start på säsongen i Ohio. Powerplay och fem mot fem spelet, dynamiken där med hennes rörlighet…

– Ida Karlsson har gjort det bra. Jag har kollat på hennes collegematcher och haft en dialog med hennes coach där borta, så det känns bra.

Ida Karlsson, Maja Nylen Persson och Mira Jungåker.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Nicole Hall gör VM-debut: "Jag var lite förvånad"

Nu var det inte så väldigt överraskande att Tilde Grillfors kom med i VM-truppen efter hennes fina turnering i Finland där hon bland annat svarade för ett hattrick.



– Jag tycker det är en spelare som är så otroligt vass offensivt. Hon skapar både för sig själv, men också sätter upp sina lagkompisar samtidigt som hon är så bra i pressen med att vinna tillbaka puckar, backchecken och blocka skott.



Offensivt presenterade Erika Holst ytterligare en VM-debutant i Nicole Hall.



– Jag var lite förvånad över att hon var VM-debutant. Jag gillar hennes fysiska spel. Hon har en väldigt bra energi och driv, driver på gruppen både på och utanför isen.

– Det kommer vara kul att få hem henne igen. Hon var med i Kloten då vi spelade vår första turnering. Jag tyckte att hon gjorde det jättebra där.

Lisa Johansson är inte uttagen till VM.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur tänker du generellt kring just forwardssidan?

– I turneringarna vi haft tycker jag att vi spelat ganska bra med puck. Bitvis i alla fall. Det är vad vi vill ha med oss.

– Jag vill ha intensitet, att vi ska kriga, vinna närkamper och allt det där. Jag vill också att vi ska ha en smartness med pucken. Att vi sätter upp någon på ”back door” och inte bankar 17 gånger för att försöka ta oss igenom en mur.

– Det tycker jag var kul att se första två matcherna i förra turneringen, klart att det är kul att få vinna med 5-0, hur vi satte upp chanserna och skapade lägena. Vi ett tillfälle spelade Ebba Hedqvist och Mira Hallin ”back door, back door, back door” tre gånger och avslutade med en kick över.

– Klart att vi också vill ha ”brunkmål” för dom behöver vi, men kan vi också skapa saker som är svårt för motståndarna att sortera och skapa kaos är det att föredra.

Dras med skador – lämnas hemma: "En bit kvar"

En som inte är med i VM-truppen är Hanna Olsson som dras ånyo med en skadeproblematik.



– Hon är tillbaka och spelar i Frölunda. Jag är jätteglad att hon ”rehabat” sig tillbaka. Sedan tycker jag att hon har en bit kvar, men superglad för hennes skull att hon är tillbaka och kan spela.



Lisa Johansson har även hon dragits med en tuff skada som hon sedan en tid är tillbaka efter, men Erika Holst ser inte att det skulle vara någon chansning att redan nu ha med henne i en VM-trupp.



– Jag är helt övertygad om att hon kommer vara på den nivån som hon var i juni.



Vad är din målbild för VM?

– Vi åker till VM för att ta en medalj. Sedan är vi ödmjuka i att vi är rankade sexa så det kommer inte vara lätt, men medalj är målet, avslutar Förbundskaptenen.