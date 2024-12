Klart: Här är 09-kullens första landslagstrupp

Nu ska Team 16 samlas för första gången inför tre finnkamper nästa vecka.

Då har förbundskapten Nils Ekman tagit ut 09-kullens första landslagstrupp.

– Det känns jättespännande att få börja den här kullens landslagsresa, säger Ekman.

Douglas Johnsson och Yelverton Lindberg Steén är två av spelarna i truppen. Foto: Sara Damne/Bildbyrån

Nästa vecka är det landslagsvecka och då ska det nya Team 16-landslaget samlas och spela sina första landskamper.

Laget kommer då att möta Finland i tre matcher som ett första test för det nya landslaget. Förbundskaptenen Nils Ekman har i dag då tagit ut 09-kullens första landslagstrupp som samlas nästa vecka. Efter att 34 spelare fått vara med på U16-landslagets elitcamp så har truppen nu bantats till en trupp med 22 spelare inför matcherna mot Finland.

– Det känns jättespännande att få börja den här kullens landslagsresa. Vi har haft en camp med många bra spelare och det var tuffa beslut som behövde fattas för att spika den här truppen. Jag ser verkligen fram emot att de här spelarna ska få mäta sina krafter på internationell nivå och börja skolningen med att förstå vad som krävs för att lyckas på hög nivå, säger Nils Ekman.

TRUPPEN:

Målvakter:

1. Markus Brodén, IF Malmö Redhawks

30. William Thegerström, Frölunda HC

Backar:

3. Arvid Billing, Färjestad BK

4. Karl Röshammar, Frölunda HC

5. Douglas Johnsson, Skellefteå AIK

7. Yelerton Lindberg Steèn, Växjö Lakers HC

8. Mio Kåberg, Örebro HK

20. Tom Bjurman, Färjestad BK

25. Jesse Suopanki, Luleå HF

Forwards:

10. Dorian Eklund Aspe, Djurgårdens IF

12. Alfred Nordén, HV 71

14. Milan Sundström, MoDo Hockey

15. Vilgot Nygren, Färjestad BK

17. Love Lorentzon, Flemingsberg IK

18. Olle Zetterstedt, Frölunda HC

19. Loui Karlsson, Leksands IF

22. Mio Forssell, Skellefteå AIK

23. Oliver Sundberg, Djurgårdens IF

24. Noel Nord, Leksands IF

26. Jonathan Cremonese, IF Malmö Redhawks

29. Noah Nilsson, Mörrums GoIS IK