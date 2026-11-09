Leo Sundqvist spelar för framtiden i Brynäs.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån.

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

I maj 2025 meddelade Brynäs att man skrivit ett rookiekontrakt med Leo Sundqvist till och med 2027/28. Forwardslöftet hade öst in poäng i U20, och skulle också fortsätta att göra det under större delen av den nästkommande säsongen. Chanserna i A-laget var dock begränsade, och till i år har utvecklingen istället fått fortsätta på lån i Hockeyallsvenskan och Almtuna IS.

Nu är frågan om HA-poängen räcker för att säkra en ordinarie plats i Brynäs?

– Jag tycker att det var ett rätt beslut att göra, att spela seniorhockey nu på full tid. Jag trivs jättebra där och det känns bra, säger Leo Sundqvist själv till hockeysverige.se om sitt lån.

Den JVM-aktuelle forwarden har alltid legat långt fram i 07-kullen, men oftast som poängspelare. Nu testas även andra delar i spelet.

– Jag försöker vara stark på pucken och i försvarsspelet, men sen vill jag också kunna bidra framåt, säger Gävle-killen om vad han jobbar på under lånet.

Känner du att du är på väg att bli en annan spelartyp nu?

– Som sagt, det gäller att man är påslagen där ute. Defensiven sätts lite mer på att prov när man kommer in i seniorhockeyn än i U20- och juniorhockey, så jag försöker jobba på det och bidra på båda sätt.

Flåsas redan i nacken av 10:orna: "De kan gå långt"

Brynäs har också bara två forwardskontrakt som går ut efter 2026/27 (Jakob Silfverberg option på ett år till), vilket innebär väldigt få öppningar för en sådan som Sundqvist att imponera på den nye tränare som ska ersätta Niklas Gällstedt.

– Det är som sagt hård konkurrens där, men om det inte tar en plats nu så ska jag försöka ta en plats sen i alla fall, säger löftet som står fast vid att det är hans mål, att etablera sig i Brynäs.

– Självklart är det så. Brynäs har alltid varit min klubb sedan jag var liten. Självklart ska jag försöka ta en plats där.

Samtidigt börjar också nästa generation flåsa sådana som Leo i nacken.

Joakim Dahl och Leon Roos öser in poäng i U18, och ligger långt fram för att få exceptionell status för U20-spel till årsskiftet. Att de under nästa år trycker på för seniorspel är därför långt ifrån otänkbart.

– De är två riktigt skickliga spelare, så de kan gå långt dem, säger Leo Sundqvist och fortsätter om att eventuellt bli pressad underifrån.

– Nej, det är inte något som jag har tänkt på så mycket, men det är kul att det går bra för dem och jag unnar dem deras framtid.

Leon Roos (höger) under en landslagssamling.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

JVM eller SHL? "Det har alltid varit en dröm"

Innan dess väntar dock utmaning nummer ett för Leo Sundqvist; att försöka spela sig till en plats i Junior-VM.

Till sommarens World Junior Showcase fick Brynäslöftet chansen efter att Marcus Nordmark lämnat återbud. Nu, vid sista samlingen inför uttagningen, tog han en plats från start och avslutade i en toppkedja med Gustav Hillström och Milan Sundström.

– Det är alltid skitroligt att spela för landslaget så här, speciellt nu när det närmar sig JVM. Jag ska försöka göra mitt yttersta för att kunna ta en plats i den truppen också, säger han själv.

I 9–2-festen mot Schweiz blev det också ett mål från Sundqvists klubba, från platsen i tredjekedjan.

– En hårt jobbande spelare som kan bidra både framåt och bakåt. En tvåvägspelare skulle jag säga, säger han själv om vilken roll han skulle kunna ta i ett JVM-lag.

Du har varit med i landslaget länge, men inte i de största turneringarna. Hur mycket skulle det betyda att ta en plats?

– Det skulle betyda jättemycket såklart. Det har alltid varit en dröm. Jag har alltid tittat på JVM vid jul och nyår där, så det hade betytt jättemycket.

... och om så inte blir fallet kan en öppning komma i Brynäs i och med att både Milton Gästrin och Gustav Hillström är aktuella.

– Skulle det inte bli JVM så finns det ju chans att man kan spela Brynäs under den tiden. Jag kan gå fram och tillbaka så det känns bra på ett sätt också, avslutar Leo Sundqvist.