NHL

Tog första segern - efter svenskarnas show

Publicerad 07 oktober 2026 07:36
Hockeysverige
Hockeysverige
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Detroit besegrade Ottawa med 5-3 under natten. Stora segerorganisatörer var då Lucas Raymond och Viktor Arvidsson som tillsammans stod för fem poäng.

Lucas Ramond och Viktor Arvidsson låg bakom nattens seger.
Lucas Ramond och Viktor Arvidsson låg bakom nattens seger.
Foto: AP Photo/Duane Burleson.

Ottawa öppnade målskyttet tidigt i den första perioden genom Tim Stützle, men Detroit vände snabbt på matchen via mål från Alex DeBrincat och Dylan Larkin. I den andra perioden utökade hemmalaget sin ledning när Viktor Arvidsson satte 3–1 i powerplay, assisterad av Larkin och Lucas Raymond. Kort därefter sköt Justin Faulk även 4–1, framspelad av William Wallinder och Raymond.   

Ottawa krympte avståndet i den tredje perioden när William Eklund reducerade till 4–3 med knappt tio minuter kvar att spela.   

Gästerna försökte nå en kvittering i slutskedet, men drabbades av en utvisning med knappt två minuter kvar. Alex DeBrincat kunde då stänga matchen med sitt andra mål för kvällen när han skickade in 5–3 i tom bur i powerplay, framspelad av Lucas Raymond.

Matchfakta

Detroit Red Wings – Ottawa Senators 5–3 (2–1, 2–1, 1–1)

Första perioden: 0–1 (02.44) Tim Stützle (Drake Batherson, Ridley Greig) 1–1 (03.16) Alex DeBrincat (Nate Danielson, Carter Mazur) 2–1 (13.14) Dylan Larkin (Viktor Arvidsson, Alex DeBrincat)   

Andra perioden: 3–1 (02.01) Viktor Arvidsson (Dylan Larkin, Lucas Raymond) PP1 4–1 (04.30) Justin Faulk (William Wallinder, Lucas Raymond) 4–2 (06.08) Drake Batherson (William Eklund, Carter Yakemchuk) PP1   

Tredje perioden: 4–3 (10.30) William Eklund (Fabian Zetterlund, Tim Stützle) 5–3 (19.10) Alex DeBrincat (Lucas Raymond, Justin Faulk) PP1, ENG   

Skott: 36–25
Utvisningar: DET: 6x2 min. OTT: 7x2 min. 

Den här artikeln handlar om:

Tim StützleViktor ArvidssonWilliam EklundDetroit Red WingsLucas RaymondDylan LarkinOttawa SenatorsWilliam Wallinder