Tog första segern - efter svenskarnas show

Lucas Ramond och Viktor Arvidsson låg bakom nattens seger.

Foto: AP Photo/Duane Burleson.

Ottawa öppnade målskyttet tidigt i den första perioden genom Tim Stützle, men Detroit vände snabbt på matchen via mål från Alex DeBrincat och Dylan Larkin. I den andra perioden utökade hemmalaget sin ledning när Viktor Arvidsson satte 3–1 i powerplay, assisterad av Larkin och Lucas Raymond. Kort därefter sköt Justin Faulk även 4–1, framspelad av William Wallinder och Raymond.

Ottawa krympte avståndet i den tredje perioden när William Eklund reducerade till 4–3 med knappt tio minuter kvar att spela.

Gästerna försökte nå en kvittering i slutskedet, men drabbades av en utvisning med knappt två minuter kvar. Alex DeBrincat kunde då stänga matchen med sitt andra mål för kvällen när han skickade in 5–3 i tom bur i powerplay, framspelad av Lucas Raymond.

Matchfakta

Detroit Red Wings – Ottawa Senators 5–3 (2–1, 2–1, 1–1)

Första perioden: 0–1 (02.44) Tim Stützle (Drake Batherson, Ridley Greig) 1–1 (03.16) Alex DeBrincat (Nate Danielson, Carter Mazur) 2–1 (13.14) Dylan Larkin (Viktor Arvidsson, Alex DeBrincat)

Andra perioden: 3–1 (02.01) Viktor Arvidsson (Dylan Larkin, Lucas Raymond) PP1 4–1 (04.30) Justin Faulk (William Wallinder, Lucas Raymond) 4–2 (06.08) Drake Batherson (William Eklund, Carter Yakemchuk) PP1

Tredje perioden: 4–3 (10.30) William Eklund (Fabian Zetterlund, Tim Stützle) 5–3 (19.10) Alex DeBrincat (Lucas Raymond, Justin Faulk) PP1, ENG

Skott: 36–25

Utvisningar: DET: 6x2 min. OTT: 7x2 min.