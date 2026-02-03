Nylanders galna svit förlängd: ”Jag föddes här”

Utan William Nylander förlorade Toronto Maple Leafs sex av sju matcher. Inatt var svenske stjärnan tillbaka i dubbel bemärkelse.

– Jag föddes här antar jag, skrattar han i TSN om formen mot just Calgary som skickar honom över 50 gjorda poäng.

William Nylander dominerade mot Calgary, inför OS. Foto: Bildbyrån (montage).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

“Willy, Willy, it’s your home.”

När Toronto Maple Leafs värmde upp inför nattens möte i Calgary puttade Auston Matthews in William Nylander i mittcirkeln med dessa ord. Och med det facit svensken visat upp mot just Flames var det kanske inte så konstigt att spelarna visste att något var på gång.

60 minuter hockey hade sviten förlängts till tolv matcher med poäng mot NHL-laget från staden Nylander är född i.

– Jag föddes här antar jag, skrattar han i TSN, när han försöker förklara formen efter första perioden där han förvaltade ett friläge.

– Jag har egentligen inte tänkt så mycket på det. Jag var ju bara här i ungefär ett och ett halvt år, från att jag föddes tills jag var ett och ett halvt. Så jag minns egentligen ingenting. Men det är en trevlig plats att vara på, fortsätter han senare i media.

Men det var inte slut där. Två framspelningar i andra perioden gav en 3–0-ledning och blev helt avgörande för 4–2-segern där svensken låg bakom allt utom det sista i tom bur.

Innan trepoängskvällen hade Nylander gjort hela 27 (tio mål, 17 assist) över sina 15 senaste matcher mot just Calgary.

Ett styrkebesked inför OS

Men det var även ett formbesked för Nylander som glädje på ett annat vis.

Detta var den andra matchen tillbaka efter skadan, och därmed de första poängen, lagom till den stundande OS-turneringen i Milano. Nu återstår endast ett bortamöte i Edmonton innan Toronto får se sin svenske stjärna ställa upp under Sam Hallam, i blågult.

– Jag tyckte att vår kedja spelade riktigt bra och skapade mycket chanser, så jag vill bygga vidare på det, säger han efter slutsignalen.

Under Nylanders tid utanför laget förlorade Leafs sex av sju möjliga matcher.

Source: William Nylander @ Elite Prospects