Efter att ha missat sex raka matcher gjorde William Nylander i natt comeback. Då stod stjärnan för tre poäng – när Toronto Maple Leafs vann med 5-0 mot Vancouver Canucks.

— Jag är bara glad att killarna har spelat så bra medans jag har varit borta, säger svensken till NHL.com.

William Nylander gjorde tre poäng i sin comeback.

William Nylander är tillbaka inför OS med besked. Den svenska storstjärnan har dragits med skadebesvär runt årsskiftet och har missat sex raka matcher. När han skulle komma tillbaka har varit oklart. Men i natt var det äntligen dags att snöra på sig skridskorna igen.

Då visade han också att takterna sitter i.

För i comebacken blev det hela tre poäng. Först spelade han fram Matias Maccelli till 1-0 innan han själv satte 3-0-målet. Nylander fick sedan sin tredje poäng för matchen när han passade fram John Tavares till 4-0.

— Det kändes rätt bra. Vi fick en bra start så det var najs. Jag är bara glad att killarna har spelat så bra medans jag har varit borta, det var lätt att hoppa in, säger William Nylander själv.

Max Domi och Nick Robertson gjorde Torontos övriga två mål.

