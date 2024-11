Efter tunga starten – svensken på skadelistan

Viktor Arvidsson har haft en tung start på säsongen med nya klubben Edmonton Oilers. Nu har han dessutom hamnat på skadelistan efter att ha saknats i laguppställningen senaste veckan.

Viktor Arvidsson ahr hamnat på skadelistan efter en tung säsongsstart med Edmonton Oilers. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Flytten från Los Angeles Kings till Edmonton Oilers skapade förväntningar på Viktor Arvidsson. Men säsongsinledningen i NHL har varit tuff för den 31-årige svensken. Till råga på allt har han dessutom hamnat på skadelistan efter att ha gjort illa sig i en match mot New York Islanders för en dryg vecka sedan.

Forwarden har missat fem raka matcher, inklusive nattens 3–5-förlust mot Minnesota Wild, och förväntas inte heller kunna spela när Oilers tar sig an New York Rangers i helgen.

The Oilers place RW Viktor Arvidsson on IR, retroactive to last Tuesday. D Josh Brown was recalled. — Daniel Nugent-Bowman (@DNBsports) November 21, 2024

Viktor Arvidsson fick se speltiden sjunka

Viktor Arvidsson kommer från en säsong med stora skadebekymmer relaterade till hans rygg. Under förra säsongen begränsades den tidigare Skellefteå AIK-spelaren till 18 matcher i grundserien med Los Angeles. Han samlade ändå ihop 15 poäng och sajnade ett tvåårskontrakt med Edmonton värt fyra miljoner dollar per säsong under sommaren. Där var tanken att han skulle kliva in och spela en framträdande roll på Leon Draisaitls ena kant.

Under sina första 16 matcher har Arvidsson gjort två mål och totalt fem poäng. Innan skadan fick han också se sin speltid sjunka kraftigt från runt 17 minuter per match till strax under 14.

Under karriären har han spelat 562 NHL-matcher för Nashville, Los Angeles och Edmonton och svarat för 367 poäng.