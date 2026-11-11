Horcoff uttalar sig på nytt om Simon Edvinsson.

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Sommar har blivit vinter utan en lösning på följetongen kring Simon Edvinsson, och nu närmar sig också 1 december. Datumet då Detroit Red Wings måste ha nått en överenskommelse för att den svenske stjärnbacken överhuvudtaget ska få spela i NHL den här säsongen.

23-åringen, som är restricted free agent, tränar just nu på egen hand i Nashville och uppges vilja bli bortbytt. Tillförordnade general managern Shawn Horcoff har dock tidigare sagt att detta inte är av intresse.

Nu kommer en vändning i hur Horcoff pratar om det hela.

– Jag vill fortfarande skriva kontrakt med Simon, men med en spelare som honom och i den situation vi befinner oss i måste man ändå ta emot samtal. Det är mitt jobb att göra det som är bäst för Detroit Red Wings. Jag kommer att ta alla de samtalen och lyssna på vad folk har att säga, säger Horcoff till NHL.com under sportchefsmötet i Toronto.

Shawn Horcoff: "Det är ingen hemlighet"

Läget är dock i mångt och mycket oförändrat. Ryktena kring Simon Edvinsson har varit många, och sedan flera månader har svensken velat fortsätta sin karriär på annat håll, åtminstone enligt rapporter.

– Jag tror att det börjar sjunka in och att de nu börjar förbereda sig för andra alternativ, har Sportsnets Elliotte Friedman sagt om hur NHL-klubben ändrat sin ståndpunkt.

Samtidigt har Detroit Red Wings missat Stanley Cup-slutspel tio säsonger i rad, och ligger just nu sist i Atlantic Division med 17 poäng på 19 matcher. Shawn Horcoff har därmed en stor uppgift framför sig att vända på skutan – om han nu blir kvar permanent som ersättare till Steve Yzerman.

– Jag tycker att vi befinner oss i ett läge där vi måste bli bättre. Det är ingen hemlighet. Vi tittar på vårt lag och måste fortsätta utvecklas, så vi arbetar aktivt för det, säger han till NHL.com.