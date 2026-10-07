Frondells första mål i NHL för säsongen

Anton Frondell gjorde sitt första för säsongen under natten.

Foto: AP Photo/David Banks.

St. Louis tog ledningen i den första perioden genom Mason McTavish, assisterad av Connor McMichael. Chicago svarade dock starkt i den andra aktens inledning. Sam Rinzel kvitterade först i powerplay, innan Anton Frondell skickade in ledningsmålet 2–1 för Blackhawks, framspelad av Artyom Levshunov och Teuvo Teräväinen.

Den tredje perioden bjöd på ett dramatiskt slutskede. Med två minuter kvar spikade Cole Smith 3–1 för Chicago i tom kasse i numerärt underläge. St. Louis reducerade snabbt i powerplay genom Connor McMichael (assisterad av bland andra Philip Broberg), men närmare än så kom de inte.

Med bara fyra sekunder kvar på klockan skickade Frank Nazar in 4–2 i tom bur, assisterad av Tyler Bertuzzi och Anton Frondell.

Matchfakta

Chicago Blackhawks – St. Louis Blues 4–2 (0–1, 2–0, 2–1)

Första perioden: 0–1 (15.38) Mason McTavish (Connor McMichael)

Andra perioden: 1–1 (05.40) Sam Rinzel (Frank Nazar, Nick Lardis) PP1 2–1 (07.40) Anton Frondell (Artyom Levshunov, Teuvo Teräväinen)

Tredje perioden: 3–1 (18.51) Cole Smith (utan assisterande) SH1, ENG 3–2 (19.22) Connor McMichael (Philip Broberg, Pavel Buchnevich) PP1 4–2 (19.56) Frank Nazar (Tyler Bertuzzi, Anton Frondell) ENG

Skott: 21–27 (1:a: ej angivet, 2:a: ej angivet, 3:e: ej angivet)

Utvisningar: CHI: 3x2 min. STL: 2x2 min.