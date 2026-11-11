Talangkollen: Fem spelare som dominerar i Europa

Kommer ni ihåg hur märkligt det kändes när NHL inledde säsongen i september? I Europa är det fullt normalt.

Vi har redan ett rejält underlag att utgå ifrån i år, då lag i både KHL och finska Liiga har passerat 20-matchers, samtidigt som SHL närmar sig samma streck. Det är ofta tufft för unga spelare att få speltid i dessa ligor eftersom de inte är utvecklingsorganisationer – de existerar för att vinna, precis som NHL -klubbar. Men när en talang väl slår igenom och tar en stor roll, då lägger folk märke till det.

Under de senaste veckorna har vi granskat NHL-talanger som dominerar i olika nordamerikanska ligor, såsom NCAA och AHL. Idag blickar vi över Atlanten för att se vilka som sticker ut i Europas främsta proffsligor. Vissa förväntades bli tongivande spelare, medan andra har överträffat alla förväntningar:

Mikhail Gulyayev, VB/VF, 21, Avangard Omsk, KHL (Colorado Avalanche)

Du lär inte hitta en mer fascinerande spelare på den här listan än Gulyayev. Förstarundevalet från 2023 har egentligen aldrig gjort sig känd för sin offensiv – han noterades för blygsamma tre poäng på 54 matcher som back i Omsk förra året. Men av en eller annan anledning valde tränarstaben att flytta upp honom som forward – och det blev en ren fullträff. Gulyayev har spelat på båda positionerna den här säsongen, och han håller för närvarande en takt som pekar mot över 40 poäng i år. Hans tolv poäng under september och oktober räckte nästan för att dubbla hans personbästa på 15 poäng från två år tillbaka.

Så varför detta drag? Gulyayev saknar optimal storlek för att vara back, men han är en skridskoåkare av högsta snitt som flyger fram över isen med lätthet. Det verkar dessutom ha funnits mer speltid tillgänglig på forwardssidan, vilket gjort det något lättare för honom att bevisa vad han går för. Gulyayev har ett utmärkt skott, men han är ännu bättre som spelfördelare. Ärligt talat undrar jag varför det dröjde så länge innan man testade honom som forward, med tanke på att hans spel aldrig riktigt tycktes erbjuda en tydlig väg mot NHL-framgång som back.



Alexander Zharovsky, HF, 19, Salavat Yulaev Ufa, KHL (Montreal Canadiens)

Zharovskys istid har varierat en hel del i år. Ändå är han på väg mot över 50 poäng samtidigt som han utmanar om att vinna den interna poängligan i Ufa. Hans svagare skridskoåkning oroar fortfarande scouterna, men han väger upp det genom att hantera pucken bättre än någon annan i sin åldersgrupp. Han är duktig på att undvika fysisk kontakt, men han kan smälla på när det behövs. Zharovsky är som bäst när han snurrar upp motståndarna runt kassen för att sedan pricka krysset eller leverera en magisk passning till någon i slottet.

Zharovsky skapade stora rubriker i fjol när han vann poängligan för KHL-nykomlingar med 42 poäng. Visserligen kom en del av poängen mot svagare motstånd, men talangen var obestridlig och ingen 18-åring gjorde det han gjorde. Om Ryssland till slut får spela JVM skulle Zharovsky vara en av turneringens absolut främsta spelare. Oavsett vilket finns det en enorm potential här, så länge han lyckas addera lite mer fart till sitt spel.

Jack Berglund, C, 20, Färjestad BK, SHL (Philadelphia Flyers)

Jack Berglund var en personlig favorit för mig under draftåret 2024, och det är glädjande att se honom blomstra i Färjestad BK. Han behövde bara 14 matcher för att passera fjolårets notering på tolv poäng, och han håller just nu en takt mot runt 50 poäng i år. Det vore en av de mest imponerande säsongerna av en 20-åring i modern SHL-historia, och han gör allt detta trots att han inte spås bli någon offensiv dynamit på NHL-nivå. Den 193 centimeter långe centern är främst känd för sin fysik och sitt tvåvägsspel. Allt som hamnar i poängprotokollet är ren bonus. Men han bevisade redan i fjol att han kan göra skada med pucken, vilket inte minst underströks av hans 22 poäng på 17 matcher med Sveriges U20-landslag. Han stod även för fyra poäng i en middle-six-roll under senior-VM, vilket var imponerande i sig.

Berglund har redan skrivit på sitt rookiekontrakt med NHL, och det lutar åt att han åker över till Nordamerika för att försöka ta en plats i Philadelphia Flyers lagbygge till nästa år. Om inte annat blir han åtminstone en viktig pjäs för Lehigh Valley Phantoms. Vi vet att Flyers gillar stora centrar, och den reslige pjäsen är ungefär så bra du kan hitta med den kroppen. En realistisk prognos är att han utvecklas till en utmärkt tredjecenter, men jag kan även se honom utmana om en roll i andrakedjan som absolut högstanivå. Jag tror att Flyers gjorde ett riktigt kap som nummer 51 under 2024.

Melker Thelin, MV, 21, Färjestad BK, SHL (Utah Mammoth)

Melker Thelin hade svårt att hitta stabiliteten under sitt första SHL-år i fjol, men i år har han varit fullständigt omutlig i ett av Europas bästa lag. Han radade upp sju raka segrar utan förlust, tre hållna nollor och en räddningsprocent på 96,0 under hela oktober månad i Färjestad. Det är anmärkningsvärt nog nästan tillräckligt för att tangera hans facit på åtta segrar från hela förra säsongen. Och han gör det nu samtidigt som han delar spaden med tidigare Pittsburgh Penguins-löftet Emil Larmi. Thelin har alltid känts en aning underskattad – han är inte särskilt storvuxen och hans internationella meriter har i bästa fall varit medelmåttiga. Men det finns nog ingen målvaktstalang tillhörande ett NHL-lag som har roligare än Thelin just nu.



Utah Mammoth försöker fortfarande reda ut sin långsiktiga målvaktssituation. De värvade Sebastian Cossa under sommaren, och han börjar äntligen hitta rätt. Det finns dessutom en 201 centimeter lång gigant i Michael Hrabal som gör succé i Tucson. Men att få se en kille som Thelin kliva fram och leverera sådana siffror måste kännas betryggande för klubbens framtidsutsikter, och det ger dem ytterligare ett starkt kort att inkludera i en potentiell trejd om det skulle bli aktuellt. Skulle Mammoth få ut minsta lilla speltid av sitt femterundeval från 2023 lär de vara helnöjda.

Oliver Suvanto, C, 18, Tappara, Liiga (Washington Capitals)

Ett av de största frågetecknen kring Suvanto förra året var bristen på offensiv uppsida. Vare sig han mötte seniorspelare eller jämnåriga verkade han sakna den där spetsen som krävs för att bli mer än en bottom six-spelare i NHL. Men Capitals trodde på honom och skrev ett rookiekontrakt med Suvanto kort efter NHL-draften 2026. Den tron har betalat sig – Suvanto behövde bara 16 matcher på sig för att matcha hela förra säsongens poängskörd på 48 matcher.

Det är givetvis svårt att producera i en europeisk proffsliga. Men Suvanto har sett riktigt vass ut i år som en spelfördelande forward kapabel att spela både center och ytterforward. Han snittar runt 16 minuter per kväll, men har på senare tid även haft matcher där han spräckt 20-minutersgränsen. I spelet utan puck finns alla samma spetsegenskaper kvar. Suvanto är en tvåvägsdemon som vinner fysiska kamper utan att dra på sig problem, och han ger dig minimalt med utrymme i egen zon. Här finns en NHL-profil med mycket tydlig potential.

