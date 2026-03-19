Succén – Karlsson är nu tredje bäst någonsin

Erik Karlsson öser in poäng.

I natt stod 35-åringen för två mål och en assist i matchen mot ett av ligans bästa lag, Carolina Hurricanes.

– Alla matcher sedan OS har varit mycket mer intensiva, och så kommer det att förbli framåt. Vi är i en strid, säger Erik Karlsson enligt NHL.com.

Erik Karlsson med succé på nytt. Foto: Bildbyrån

Erik Karlsson har varit stekhet för Pittsburgb Penguins under lagets roadtrip. I natt spelade laget sin femte och sista match på bortaturnén, och tog en poäng borta mot det bästa laget i östra delen av NHL.

Nämligen Carolina Hurricanes. Det var superstjärnan Sidney Crosbys comeback, men Erik Karlsson snodde ändå bortalagets rampljus.

Svenskarnas poängsuccé i natt

Efter ett tidigt ledningsmål för Carolina dröjde det en dryg period innan Rickard Rakell och Erik Karlsson spelade fram Sidney Crosby till 1-1.

Det var första gången av fyra som Pittsburgh kvitterade ett underläge i matchen. För sedan i den tredje perioden låg Rikard Rakell bakom Erik Karlssons kvittering i powerplay till 2–2.

Senare gjorde han även 4–4 i matchen, som Pittsburgh sedan tog över ledningen i bara 23 sekunder efter Karlssons mål. Till slut lyckades Carolina kvittera med bara tre minuter kvar och avgöra i förlängningen.

Med sina tre poäng i natt har han nu gjort poäng i sex av de sju senaste matcherna, totalt 13 till antalet.

I NHL:s poängliga för backar ligger han fortsatt som näst bäste svensk efter Rasmus Dahlin. Med 52 poäng inspelade är Erik Karlsson nionde bäst i ligan. Med sina mål går han upp som tredje bäste icke-nordamerikan vad gäller backmålskytte i NHL. Med 209 gjorda mål är han delad trea med Zdeno Chara.