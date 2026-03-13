Nylanders poängsvit växer

Toronto segrade – 6–4 mot Anaheim Ducks

Benoit-Olivier Groulx matchvinnare för Toronto

28:e segern för Toronto

Bottenlaget Toronto stod för en överraskning i NHL när laget besegrade serieledande Anaheim Ducks på hemmaplan i Scotiabank Arena. Matchen slutade 6–4 (1–2, 2–1, 3–1). Toronto hade före fredagens match åtta förluster i rad.

Det var Torontos sjätte raka seger mot Anaheim Ducks.

Buffalo nästa för Toronto

Toronto tog ledningen i första perioden genom Matias Maccelli.

Cutter Gauthier och Ian Moore låg sen bakom vändningen till 1–2 för Anaheim Ducks.

Anaheim Ducks utökade ledningen genom Pavel Mintjukov efter 2.55 i andra perioden.

Toronto reducerade och kvitterade till 3–3 genom Auston Matthews och John Tavares.

Toronto stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–3 till 6–3.

Alex Killorn reducerade dock för Anaheim Ducks med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Torontos Matthew Knies stod för ett mål och tre assists och Matias Maccelli gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Toronto har en seger och fyra förluster och 14–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har tre vinster och två förluster och 19–17 i målskillnad.

Det här betyder att Toronto ligger kvar på åttonde och sista plats i Atlantic division och Anaheim Ducks på första plats.

Lagen möts på nytt i Honda Center den 31 mars.

Anaheim Ducks möter Ottawa borta i Canadian Tire Centre lördag 14 mars 18.00.

Toronto–Anaheim Ducks 6–4 (1–2, 2–1, 3–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (7.19) Matias Maccelli, 1–1 (12.19) Cutter Gauthier (Chris Kreider, Jackson Lacombe), 1–2 (14.26) Ian Moore (Jansen Harkins).

Andra perioden: 1–3 (22.55) Pavel Mintjukov (Ryan Poehling, Jeffrey Truchon-Viel), 2–3 (30.47) Auston Matthews (Matthew Knies, William Nylander), 3–3 (36.26) John Tavares (Matias Maccelli, Matthew Knies).

Tredje perioden: 4–3 (40.36) William Nylander (Matthew Knies, Matias Maccelli), 5–3 (48.35) Benoit-Olivier Groulx (Brandon Carlo), 6–3 (58.12) Matthew Knies (Jake McCabe, John Tavares), 6–4 (59.34) Alex Killorn (Jeffrey Truchon-Viel, Jacob Trouba).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 1-1-3

Anaheim Ducks: 3-0-2

Nästa match:

Anaheim Ducks: Ottawa Senators, borta, 14 mars 18.00