Lidström ger en uppdatering i TV4.

Foto: TV4 och Bildbyrån (montage).

Vi närmar oss november och ändå har de kontraktsdiskussioner som pågick under sommaren mellan Simon Edvinsson och Detroit Red Wings inte nått något slut. Ryktena kring olika trejd-destinationer florerar för fullt , och samtidigt sitter Shawn Horcoff fortsatt kvar som tillförordnade general manager efter att Steve Yzerman fått sparken.

Förhandlingarna har, kort sagt, varit frysta.

– Det är inte något jag är intresserad av. Vi vill signa honom, säger slog Horcoff själv tillbaka via TSN i förra veckan.

Nu kommer en uppdatering från en annan nyckelperson inom Detroit Red Wings organisation, och det en svensk sådan. Under tisdagens möte mellan Frölunda och Djurgården var nämligen ˙Nicklas Lidström på plats.

– Jag kan säga att det pågår diskussioner. Shawn Horcoff som är vår general manager för mycket samtal med hans representanter och agenter. Det föregår diskussioner, det gör det för fullt faktiskt, svarar Lidström när elefanten i rummet adresseras i TV4.

Orden bekräftar också det TSN:s Pierre LeBrun uppgav tidigare under dagen.

Insidern pekar ut mötet: "Lade alla korten på bordet"

Insidern diskuterade vad som var nytt kring Edvinsson och pekade ut ett möte för tre, fyra dagar sedan.

– Där jag skulle säga att det finns nyheter är att kan bekräfta att Simon Edvinsson och hans agent, J.P. Barry, träffade Red Wings GM Shawn Horcoff i helgen, ansikte mot ansikte och lade ut alla korten på bordet, säger han i programmet "Early Insider Trading".

Pierre LeBrun fortsätter:

– Jag får inte intrycket av att det kom fram till någon lösning egentligen, men den typen av möten är viktiga när en situation som denna drar ut på tiden. Med tanke på hur länge det har pågått tror jag absolut att spelaren fortfarande anser att en trejd förmodligen är det bästa scenariot för hans del. Men jag skulle inte gå så långt som att säga att det rörde sig om en formell begäran om att bli trejdad.

– Precis som Horcoff sa till Detroit-media förra veckan så hoppas han i slutändan sajna Edvinsson – trots olika trejdscenarion med andra lag. Kom ihåg att 1 december närmar sig, då måste spelare skriva på för att kunna spela i år. Det är därför man måste hålla alla alternativ på bordet. Medan kommer de där trejdkonversationerna att fortsätta hållas.

Det återstår att se vad som händer med Simon Edvinsson.