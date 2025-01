Rangers oväntade hjälte: ”Tror jag fick en blackout”

Varken Mika Zibanejad eller Jesper Bratt kunde avgöra i nattens NHL-derby.

Istället var det den defensive forwarden, Sam Carrick, som blev osannolik 3–2-hjälte.

– Jag försöker fortfarande hämta andan, säger Carrick till NHL.com

Sam Carrick jublar efter sitt 3–2-avgörande på Markström. Foto: Bildbyrån/Brad Penner.

Slaget om Hudson-floden fick en minst sagt oväntad hjälte när New York Rangers tog emot New Jersey Devils i Madison Square Garden inatt. Trots att både Artemij Panarin and Mika Zibanejad haft chanser att avgöra på Jacob Markström, var det till slut 32-årige Sam Carrick som skickade in 3–2-



– Jag vet inte, jag tror jag fick en blackout om jag ska vara ärlig. Jag försöker fortfarande hämta andan, säger Carrick till NHL.com efter avgörandet.



Carrick gör sin nionde säsong i NHL, men är inte direkt känd för sin offensiva produktion. Nattens mål var hans tredje för säsongen och första i karriären i en förlängning.

Poäng för Bratt och Zibanejad

Carricks avgörande blev nödvändigt efter att Panarin utjämnat mötet med 2–2 sent i den andra perioden. Mika Zibanejad noterades för framspelningen, men klev av isen utan mål trots sin chans på övertiden. Han hade dessförinnan fått se Jacob Markström imponera i mål genom att hålla tätt medan Devils vände 0–1 till 2–1.



Det sistnämnda av dessa mål kom från Jesper Bratt.



New York Rangers – New Jersey Devils: 3–2 ÖT (1–0, 1–2, 0–0, 1–0)

Rangers: Adam Fox, Aremij Panarin, Sam Carrick.

Devils: Jack Hughes, Jesper Bratt.