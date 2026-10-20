Placerades på waivers – nu gör nödlösningen succé

Dylan Garand gör succé i Igor Sjestjorkins frånvaro.

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Inför säsongen fanns det ingen plats i New York Rangers lag för Dylan Garand.

Målvakten var klubbens tredjeval bakom både Igor Sjestjorkin och Joonas Korpisalo, varpå han innan säsongsstart placerades på waivers av NHL -klubben. Den tidigare JVM-guldmedaljören passerade waivers utan att någon av de övriga 31 NHL-klubbarna valde att lägga beslag på honom – och det är Rangers glada för i dag.

Under säsongsinledningen har både Sjestjorkin och Korpisalo skadat sig, där den förstnämnde ådrog sig en korsbandsskada som kommer att hålla honom borta från spel resten av säsongen. Det ledde till att Garand kastades in mellan stolparna för Rangers – en chans som 24-åringen har tagit.

Nära att hålla nollan i natt

I natt inkasserade Garand sin fjärde seger på sina sju inledande matcher när han stoppade 29 av 31 skott i 5–2-segern hemma mot Anaheim Ducks . 24-åringen var blott en minut och nio sekunder från att hålla nollan i matchen, då Nick Jensen prickade in Ducks första av två tröstmål i slutminuterna.

– Jag har fått frågan flera gånger om vad vi förväntar oss av Dylan. Utifrån det han har visat här förväntar jag mig att han kommer att vinna matcher, göra räddningar åt oss och kliva fram med viktiga räddningar när det behövs. Han har gett oss chansen att vinna varje kväll och det är precis vad vi ber honom om, säger tränaren Mike Sullivan till NHL.com .

Starka siffror under säsongsinledningen

Garand har släppt in två mål eller färre i fem av sina sex starter den här säsongen och i åtta av sina nio starter i NHL-karriären.

24-åringen, som vann JVM-guld med Kanada 2022 och draftades i fjärderundan 2020, står noterad för en räddningsprocent på 92,9 procent och ett snitt på 1,85 insläppta mål per match på sju matcher denna säsong. Totalt har han en räddningsprocent på 93,6 procent under sina tio inledande matcher i NHL-karriären.

För Rangers innebar nattens seger att man fortfarande är obesegrade på hemmais den här säsongen, då man har inkasserat sex raka segrar i Madison Square Garden. Mika Zibanejad noterades för en passningspoäng i 5–2-segern, medan Leo Carlsson lämnade isen poänglös för Ducks.

New York Rangers – Anaheim Ducks 5–2

New York: Oliver Bjorkstrand 2 (4), Sean Durzi (2), J.T. Miller (2), Gabe Perreault (4).

Anaheim: Nick Jensen (1), A.J. Greer (1).



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