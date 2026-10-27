Beskedet: Svensken får ny NHL-chans

Pierre Engvall.

Foto: Melissa Majchrzak/AP/Alamy

Efter att ha missat hela fjolårssäsongen på grund av skadebekymmer fick Pierre Engvall finna sig i att han den här säsongen först placerades på waivers av New York Islanders och därefter inledde säsongen i AHL , där han har varit farmarligans bäst betalda svensk med en årslön på tre miljoner dollar per säsong.

Nu kommer en ny möjlighet i NHL för Engvall.

Enligt AHL:s hemsida har svensken kallats upp till NHL av Islanders i samband med att NHL-klubben har placerat forwardsspelarna Matias Maccelli och Cal Ritchie på skadereserven .

Om Engvall får spela i matchen mot Nashville Predators under natten till onsdag, svensk tid, blir det hans första match i NHL på över ett och ett halvt år.

Har spelat i Nordamerika sedan 2018

Engvall spelade inte en enda match förra säsongen, då han först genomgick en höftoperation innan han under hösten drabbades av en fotledsskada som krävde operation och en lång rehabilitering.

Den 30-årige forwarden har spelat i Nordamerika sedan 2018 och har under den tiden samlat på sig 380 matcher i NHL för Toronto Maple Leafs och New York Islanders. Under sin senaste säsong i NHL producerade han 15 poäng (8+7) på 62 matcher för Islanders under säsongen 2024/25.

I Sverige har Engvall spelat SHL-hockey för HV71 och Frölunda samt allsvensk hockey för Mora, Oskarshamn och Troja-Ljungby.